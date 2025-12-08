В МИД назвали взаимодействие со странами Каспийского региона приоритетом

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в приоритеты внешней политики Российской Федерации как элемент формирования евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности, заявили в МИД РФ.
«
"В своем выступлении на заседании (российский министр иностранных дел) Сергей Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики как неотъемлемый элемент формирующейся евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам пятого заседания Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству с участием представителей федеральных органов власти и глав прикаспийских регионов России.
Российская сторона подчеркнула также приверженность принципам, закрепленным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, прежде всего в отношении исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении любых вопросов, относящихся к Каспийскому морю.
Стороны указали на положительный опыт проведения с участием представителей каспийских стран X Каспийского медиафорума и фестиваля "Каспийские сезоны", а также Каспийского цифрового форума и Молодежного образовательного форума "БерегА".
"Дана высокая оценка итогам проведенного по инициативе Ирана 18-19 ноября первого Международного форума губернаторов прибрежных регионов Каспийского моря", - заключили в российском министерстве.