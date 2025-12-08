Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали взаимодействие со странами Каспийского региона приоритетом - РИА Новости, 08.12.2025
19:23 08.12.2025
В МИД назвали взаимодействие со странами Каспийского региона приоритетом
россия
каспийское море
иран
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
каспийское море
иран
Новости
Россия, Каспийское море, Иран, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали взаимодействие со странами Каспийского региона приоритетом

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в приоритеты внешней политики Российской Федерации как элемент формирования евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности, заявили в МИД РФ.
"В своем выступлении на заседании (российский министр иностранных дел) Сергей Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики как неотъемлемый элемент формирующейся евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам пятого заседания Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству с участием представителей федеральных органов власти и глав прикаспийских регионов России.
Российская сторона подчеркнула также приверженность принципам, закрепленным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, прежде всего в отношении исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении любых вопросов, относящихся к Каспийскому морю.
Стороны указали на положительный опыт проведения с участием представителей каспийских стран X Каспийского медиафорума и фестиваля "Каспийские сезоны", а также Каспийского цифрового форума и Молодежного образовательного форума "БерегА".
"Дана высокая оценка итогам проведенного по инициативе Ирана 18-19 ноября первого Международного форума губернаторов прибрежных регионов Каспийского моря", - заключили в российском министерстве.
Россия Каспийское море Иран Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
