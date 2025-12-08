В МИД назвали взаимодействие со странами Каспийского региона приоритетом

«

"В своем выступлении на заседании (российский министр иностранных дел) Сергей Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики как неотъемлемый элемент формирующейся евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам пятого заседания Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству с участием представителей федеральных органов власти и глав прикаспийских регионов России.