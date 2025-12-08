МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Таиланд продолжит военные действия в приграничных с Камбоджей районах до тех пор, пока не будет обеспечен суверенитет и территориальная целостность страны, заявил представитель МИД королевства Никорндей Баланкура.

"Цель правительства Таиланда - защитить наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому наши военные действия будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", - сказал он на брифинге, трансляция его выступления велась на видеохостинге YouTube

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд осуществил атаку ВВС по военным объектам.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.