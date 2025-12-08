https://ria.ru/20251208/mid-2060593161.html
МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей
МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей
Таиланд продолжит военные действия в приграничных с Камбоджей районах до тех пор, пока не будет обеспечен суверенитет и территориальная целостность страны,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:18:00+03:00
2025-12-08T15:18:00+03:00
2025-12-08T15:18:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
youtube
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/40/1498264033_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_594fe7fa3dbb0eae60eb95b7eeb6847e.jpg
https://ria.ru/20251208/smi-2060580603.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060520249.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/40/1498264033_124:0:2780:1992_1920x0_80_0_0_545f4093b7d436b9d378a1743d445dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, youtube, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, YouTube, F-16
МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей
Представитель МИД Таиланда сообщил о продолжении военных действий с Камбоджей
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Таиланд продолжит военные действия в приграничных с Камбоджей районах до тех пор, пока не будет обеспечен суверенитет и территориальная целостность страны, заявил представитель МИД королевства Никорндей Баланкура.
"Цель правительства Таиланда
- защитить наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому наши военные действия будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", - сказал он на брифинге, трансляция его выступления велась на видеохостинге YouTube
.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи
произошла в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд осуществил атаку ВВС по военным объектам.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре
в присутствии лидеров США
и Малайзии
.