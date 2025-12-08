Рейтинг@Mail.ru
09:08 08.12.2025 (обновлено: 12:02 08.12.2025)
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
в мире
украина
лондон
берлин (город)
фридрих мерц
владимир зеленский
кир стармер
дело миндича
в мире, украина, лондон, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский, кир стармер, дело миндича
В мире, Украина, Лондон, Берлин (город), Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дело Миндича
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с европейскими коллегами и Владимиром Зеленским в Лондоне намерен озвучить обеспокоенность тем фактом, что Берлин может быть вынужден взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, пишет газета Financial Times.
Ранее издание The Independent сообщало, что британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, где обсудят переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании.
"Ожидается, что на переговорах на Даунинг-стрит Мерц выразит обеспокоенность тем, что Берлин, крупнейший поставщик военной помощи Украине, может в итоге взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, учитывая то, как Франция и Великобритания ограничены в финансовом плане", — пишет издание.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Германии заметили во встрече "коалиции желающих" плохой для Киева признак
5 сентября, 01:09
 
