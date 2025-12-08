https://ria.ru/20251208/merts-2060493879.html
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с европейскими коллегами и Владимиром Зеленским в Лондоне намерен озвучить обеспокоенность тем фактом, что Берлин может РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:08:00+03:00
2025-12-08T09:08:00+03:00
2025-12-08T12:02:00+03:00
в мире
украина
лондон
берлин (город)
фридрих мерц
владимир зеленский
кир стармер
дело миндича
украина
лондон
берлин (город)
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
FT: Мерц боится, что ФРГ придется оплатить большую часть помощи Украине