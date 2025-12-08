Рейтинг@Mail.ru
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
23:57 08.12.2025
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть - РИА Новости, 08.12.2025
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
Мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что из-за закрытия школ в населенных пунктах Молдавии детей массово переводят для... РИА Новости, 08.12.2025
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть

Мэр Кишинева: из-за закрытия школ в селах детей переводят для обучения в столицу

КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что из-за закрытия школ в населенных пунктах Молдавии детей массово переводят для обучения в столицу, из-за чего число учащихся в кишиневских образовательных учреждениях увеличилось на 25%.
«
"Число детей в образовательных учреждениях Кишинева за последние годы значительно увеличилось – более чем на 20 тысяч, что составляет рост на 25%. Это связано с закрытием школ в населенных пунктах или отсутствием условий, и родители привозят детей в столицу", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, люди бегут из сел в Кишинев в поисках достойных условий, которые предлагает столица, в том числе в сфере образования. "И когда представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) говорят о бюрократии и работе учителей, не стоит забывать, что политика принимается на уровне министерства образования, которым руководят тоже они", - подчеркнул градоначальник.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выступила с заявлением о том, что в стране нужно ввести мораторий на закрытие школ в сельской местности. Социалисты отмечали, что подобная "оптимизация" - это стратегическая ошибка, последствия которой Молдавия будет ощущать десятилетиями. Оппозиция подчеркивала, что вместо укрепления сельской инфраструктуры, поддержки молодых семей и развития качественных образовательных программ власти ведут страну к демографическому и социально-экономическому истощению.
ПСРМ поставила под сомнение приверженность нынешнего правительства европейским ценностям, отметив, что в странах ЕС школы рассматриваются как центры местных сообществ и сохраняются даже при небольшом количестве учащихся.
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь
4 июня, 15:02
 
В мире Кишинев Молдавия Ион Чебан ПСРМ Евросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
