Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть

По его словам, люди бегут из сел в Кишинев в поисках достойных условий, которые предлагает столица, в том числе в сфере образования. "И когда представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) говорят о бюрократии и работе учителей, не стоит забывать, что политика принимается на уровне министерства образования, которым руководят тоже они", - подчеркнул градоначальник.