Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть

КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что из-за закрытия школ в населенных пунктах Молдавии детей массово переводят для обучения в столицу, из-за чего число учащихся в кишиневских образовательных учреждениях увеличилось на 25%.
«
"Число детей в образовательных учреждениях Кишинева за последние годы значительно увеличилось – более чем на 20 тысяч, что составляет рост на 25%. Это связано с закрытием школ в населенных пунктах или отсутствием условий, и родители привозят детей в столицу", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, люди бегут из сел в Кишинев в поисках достойных условий, которые предлагает столица, в том числе в сфере образования. "И когда представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) говорят о бюрократии и работе учителей, не стоит забывать, что политика принимается на уровне министерства образования, которым руководят тоже они", - подчеркнул градоначальник.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выступила с заявлением о том, что в стране нужно ввести мораторий на закрытие школ в сельской местности. Социалисты отмечали, что подобная "оптимизация" - это стратегическая ошибка, последствия которой Молдавия будет ощущать десятилетиями. Оппозиция подчеркивала, что вместо укрепления сельской инфраструктуры, поддержки молодых семей и развития качественных образовательных программ власти ведут страну к демографическому и социально-экономическому истощению.