Мексика отказалась высылать российских шпионов по запросу США, сообщает NYT - РИА Новости, 08.12.2025
22:31 08.12.2025
Мексика отказалась высылать российских шпионов по запросу США, сообщает NYT
Мексика отказалась высылать российских шпионов по запросу США, сообщает NYT

NYT: США просили Мексику выслать 20 российских дипломатов, но получили отказ

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США просили Мексику выслать "российских шпионов", якобы выдающих себя за дипломатов, но получили отказ, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"По словам пяти чиновников, ЦРУ даже составило список из более чем двух десятков российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, но мексиканские власти отказались высылать их из страны", - утверждается в сообщении.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
7 декабря, 16:22
Данные утверждения Мексике озвучила предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене, однако с приходом Дональда Трампа остается неясным, призывает ли еще Вашингтон к высылке якобы шпионов, отмечает газета.
При этом российское посольство в Мехико заявило газете, что дипломаты РФ "часто попадают под прицел необоснованных обвинений в шпионаже", а Россия и Мексика имеют "широкий спектр двусторонних отношений".
В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой
6 декабря, 16:09
 
