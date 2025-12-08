Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения, Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Украина Зеленского представляет из себя страну-банкрота, доведенную до нищеты преступными коррупционерами и криминальными руководителями. Все разговоры о том, что Европа поднимет ее экономику, что из страны сделают "флагман свободного мира" — бред сивой кобылы для умственно отсталых людей", - говорится в авторской статье Медведчука , опубликованной на сайте "Другая Украина".

По его словам, к концу 2025 года Украина обанкротилась, процесс экономического краха продолжается. Он отметил, что на 2026 год Киев планирует заимствовать 54,7 миллиарда долларов, которые покрывают всего 53% расходов страны. Таким образом в бюджет заложены деньги, которые неоткуда взять, вся надежда на "доброго европейского дядю".

"Абсолютно безграмотное, коррумпированное, да и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику. Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, накануне де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны", - пишет Медведчук.

По его словам, Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины. Он убежден, что Украина уже "не может рассчитывать на западную помощь, она иссякает".

"Страна в экономическом плане заканчивает 2025 год с весьма негативными показателями и тенденциями… Страна находится в состоянии реального, хоть и не объявленного дефолта", - добавил Медведчук.

Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.

Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.