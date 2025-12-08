Рейтинг@Mail.ru
Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук - РИА Новости, 08.12.2025
11:35 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/medvedchuk-2060521179.html
Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук
Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук
Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук
Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу... РИА Новости, 08.12.2025
Бюджет, принятый Украиной, заложил основу ее краха, считает Медведчук

Медведчук: бюджет Украины на 2026 г заложил основу экономического краха

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина Зеленского представляет из себя страну-банкрота, доведенную до нищеты преступными коррупционерами и криминальными руководителями. Все разговоры о том, что Европа поднимет ее экономику, что из страны сделают "флагман свободного мира" — бред сивой кобылы для умственно отсталых людей", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
09:18
По его словам, к концу 2025 года Украина обанкротилась, процесс экономического краха продолжается. Он отметил, что на 2026 год Киев планирует заимствовать 54,7 миллиарда долларов, которые покрывают всего 53% расходов страны. Таким образом в бюджет заложены деньги, которые неоткуда взять, вся надежда на "доброго европейского дядю".
"Абсолютно безграмотное, коррумпированное, да и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику. Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, накануне де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны", - пишет Медведчук.
По его словам, Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины. Он убежден, что Украина уже "не может рассчитывать на западную помощь, она иссякает".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
09:08
"Страна в экономическом плане заканчивает 2025 год с весьма негативными показателями и тенденциями… Страна находится в состоянии реального, хоть и не объявленного дефолта", - добавил Медведчук.
Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
06:05
 
