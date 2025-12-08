Рейтинг@Mail.ru
Цена на медь достигла исторического максимума - РИА Новости, 08.12.2025
16:29 08.12.2025
Цена на медь достигла исторического максимума
1920
1920
true
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигли исторического максимума, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные биржи.
В ходе торгов понедельника цена на медь на LME достигала отметки в 11 771 долларов за тонну, что стало новым рекордом, пишет газета.
"Дефицит предложения продолжает вызывать панические закупки", - цитирует WSJ аналитиков ANZ Research.
Как отмечают аналитики, цены на промышленный металл также толкаются вверх ожиданиями дополнительной господдержки экономики Китая, которая будет стимулировать внутренний спрос на медь.
Удоканское месторождение меди - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения пошлин США на импорт меди
27 февраля, 05:46
 
ЭкономикаКитайLME
 
 
