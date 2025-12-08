МИД назвал Мацегору локомотивом отношений России и КНДР

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ушедший из жизни посол России в Пхеньяне Александр Мацегора был движущей силой и локомотивом развития отношений России и КНДР, заявили в МИД России.
Ранее в МИД сообщили, что Мацегора скончался на 71-м году жизни 6 декабря.
"Ушел из жизни яркий, талантливый, безгранично увлечённый своим делом человек, великолепный организатор, один из наиболее выдающихся представителей отечественной дипломатической школы, всю свою жизнь посвятивший беззаветному служению Родине, с присущими ему высочайшим профессионализмом и самоотверженностью отстаивавший национальные интересы", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что достигнутый сегодня беспрецедентный уровень отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой – результат многолетней напряжённой работы.
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
"Сказать о том, что Александр Иванович внёс в неё неоценимый вклад и неизменно находился в авангарде ведущейся по множеству направлений усиленной работы, было бы явно недостаточно, поскольку его личный вклад соразмерен выражениям совершенно иного порядка. Он был "идейным вдохновителем", "движущей силой", "локомотивом" этого процесса. Обладая замечательными профессиональными и личными качествами, пользовался глубоким и искренним уважением у всех, кто его знал – как в России, так и в КНДР", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"Это огромная, невосполнимая утрата. Совсем недавно, 21 ноября, Александр Иванович принимал от нас самые теплые, сердечные поздравления по случаю своего 70-летнего юбилея. В конце ноября, находясь в непродолжительной командировке в Москве, приходил на Смоленскую площадь поприветствовать коллег. В неизменно бодром расположении духа, хорошем настроении, харизматичный, чуткий и отзывчивый, он умел создать вокруг себя очень располагающую, душевную атмосферу, вдохновить и поддержать в трудную минуту. Оттого особенно тяжело мириться с мыслью, что этого Человека больше нет с нами", - добавили в МИД.
Мацегора родился 21 ноября 1955 года. На дипломатическую службу пришел в 1999 году. В разные годы работал заведующим консульским отделом посольства в Пхеньяне, консулом-советником в Пусане (Республика Корея). В начале 2000-х был начальником отдела Кореи первого департамента Азии МИД России, с 2011 по 2014 годы - заместителем директора первого департамента Азии. В декабре 2014 года был назначен послом в КНДР. За свои заслуги Мацегора был награждён орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В 2015 году удостоен ордена Дружбы I степени КНДР.