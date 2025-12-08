МИД назвал Мацегору локомотивом отношений России и КНДР

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ушедший из жизни посол России в Пхеньяне Александр Мацегора был движущей силой и локомотивом развития отношений России и КНДР, заявили в МИД России.

"Ушел из жизни яркий, талантливый, безгранично увлечённый своим делом человек, великолепный организатор, один из наиболее выдающихся представителей отечественной дипломатической школы, всю свою жизнь посвятивший беззаветному служению Родине, с присущими ему высочайшим профессионализмом и самоотверженностью отстаивавший национальные интересы", - говорится в сообщении МИД.