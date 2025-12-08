Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", - добавили в министерстве.

Мацегора родился 21 ноября 1955 года. На дипломатическую службу пришел в 1999 году. В разные годы работал заведующим консульским отделом посольства в Пхеньяне, консулом-советником в Пусане (Республика Корея). В начале 2000-х был начальником отдела Кореи первого департамента Азии МИД России, с 2011 по 2014 годы - заместителем директора первого департамента Азии. В декабре 2014 года был назначен послом в КНДР. За свои заслуги Мацегора был награждён орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В 2015 году удостоен ордена Дружбы I степени КНДР.