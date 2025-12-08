Рейтинг@Mail.ru
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 08.12.2025 (обновлено: 16:40 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/matsegor-2060587055.html
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 08.12.2025
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался в минувшую субботу, сообщило российское... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:59:00+03:00
2025-12-08T16:40:00+03:00
в мире
россия
кндр
александр мацегора
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1920x0_80_0_0_3a2903a34db5fa253a4744d969fa8982.jpg
россия
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_0:1911:3170:4289_1920x0_80_0_0_04a9fd00d34330debd0653d748198b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Александр Мацегора
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Посол России в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни

© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался в минувшую субботу, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«
"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", - добавили в министерстве.
Мацегора родился 21 ноября 1955 года. На дипломатическую службу пришел в 1999 году. В разные годы работал заведующим консульским отделом посольства в Пхеньяне, консулом-советником в Пусане (Республика Корея). В начале 2000-х был начальником отдела Кореи первого департамента Азии МИД России, с 2011 по 2014 годы - заместителем директора первого департамента Азии. В декабре 2014 года был назначен послом в КНДР. За свои заслуги Мацегора был награждён орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В 2015 году удостоен ордена Дружбы I степени КНДР.
 
В миреРоссияКНДРАлександр Мацегора
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала