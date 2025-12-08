https://ria.ru/20251208/matsegor-2060587055.html
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 08.12.2025
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался в минувшую субботу, сообщило российское... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:59:00+03:00
2025-12-08T14:59:00+03:00
2025-12-08T16:40:00+03:00
в мире
россия
кндр
александр мацегора
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1920x0_80_0_0_3a2903a34db5fa253a4744d969fa8982.jpg
россия
кндр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_0:1911:3170:4289_1920x0_80_0_0_04a9fd00d34330debd0653d748198b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Александр Мацегора
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался в минувшую субботу, сообщило
российское внешнеполитическое ведомство.
«
"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора
", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", - добавили в министерстве.
Мацегора родился 21 ноября 1955 года. На дипломатическую службу пришел в 1999 году. В разные годы работал заведующим консульским отделом посольства в Пхеньяне, консулом-советником в Пусане (Республика Корея). В начале 2000-х был начальником отдела Кореи первого департамента Азии МИД России, с 2011 по 2014 годы - заместителем директора первого департамента Азии. В декабре 2014 года был назначен послом в КНДР. За свои заслуги Мацегора был награждён орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В 2015 году удостоен ордена Дружбы I степени КНДР.