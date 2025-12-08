Рейтинг@Mail.ru
Салах после критики в адрес "Ливерпуля" не вошел в заявку на матч ЛЧ
Футбол
 
18:53 08.12.2025 (обновлено: 19:25 08.12.2025)
Салах после критики в адрес "Ливерпуля" не вошел в заявку на матч ЛЧ
Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах не отправится с командой на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Салах после критики в адрес "Ливерпуля" не вошел в заявку на матч ЛЧ

Салах не вошел в заявку "Ливерпуля" на матч Лиги чемпионов против "Интера"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах не отправится с командой на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", сообщается на сайте футбольного клуба.
"Ливерпуль" провел тренировку на клубной базе в понедельник и отправился в Милан. Египетский форвард присутствовал на тренировке, но не вошел в заявку на матч. "Интер" примет "Ливерпуль" во вторник, встреча начнется в 23:00 мск.
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 23:00
Матч не начался
Интер М
:
Ливерпуль
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения.
"Ливерпуль" в субботу сыграл вничью с "Лидсом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:3. По ходу матча мерсисайдцы вели 2:0 и 3:2, но пропустили третий мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте. "Ливерпуль" одержал две победы в последних десяти турах чемпионата. Салах в трех последних играх оставался в запасе и в двух из них так и не появился на поле.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Меня хотят сделать козлом отпущения": Салах наехал на "Ливерпуль"
7 декабря, 01:41
 
