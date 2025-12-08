Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу - РИА Новости, 08.12.2025
12:26 08.12.2025 (обновлено: 12:31 08.12.2025)
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу - РИА Новости, 08.12.2025
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу. РИА Новости, 08.12.2025
в мире, европа, польша, россия, илон маск, кирилл дмитриев, радослав сикорский, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Европа, Польша, Россия, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Радослав Сикорский, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу

Маск призвал распустить Евросоюз и вернуть власть народу

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу.
"Распустите ЕС и верните власть народу", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск якобы хотят разделить Европу и эксплуатировать ее. Затем он спросил, что следует делать Европе, прикрепив опрос с двумя вариантами: капитулировать и сделать Европу снова великой.
Дмитриев ранее согласился с Маском в том, что европейская цивилизация "идет, как лунатик, к забвению". Дмитриев написал в X, что она "не просто идет, а несется". В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой "бюрократического монстра".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
Вчера, 08:56
 
В миреЕвропаПольшаРоссияИлон МаскКирилл ДмитриевРадослав СикорскийЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
