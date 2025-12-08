Рейтинг@Mail.ru
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 08.12.2025 (обновлено: 13:12 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/marketpleysy-2060551138.html
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство - РИА Новости, 08.12.2025
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство
Крупнейшие розничные компании России пожаловались в правительство на маркетплейсы, которые якобы используют ценовой демпинг, и попросили законодательно... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:07:00+03:00
2025-12-08T13:12:00+03:00
экономика
м.видео
hoff
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251128/ozon-2058481126.html
https://ria.ru/20251207/gd-2060462882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, м.видео, hoff, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, М.Видео, Hoff, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство

РИА Новости: российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшие розничные компании России пожаловались в правительство на маркетплейсы, которые якобы используют ценовой демпинг, и попросили законодательно ограничить такую практику, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
Среди подписантов - топ-менеджмент "ВсеИнструменты.ру", DNS, "М.Видео", "Детского мира", Hoff, "Лемана Про", "Леонардо" и Inventive Retail Group.
Ozon - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
28 ноября, 19:25
"Хотим обратить Ваше внимание на ... механизм, который активно используются доминирующими маркетплейсами (ВБ и "Озон") в целях недобросовестной конкуренции - механизм ценообразования, когда маркетплейсы снижают в одностороннем порядке итоговые цены на товары продавцов", - говорится в письме.
На этом фоне ритейлеры попросили правительство совместно с деловыми объединениями проработать законодательные меры по ограничению ценового демпинга со стороны доминирующих маркетплейсов, установив предельный объём средств, которые они могут использовать для снижения цен за свой счёт.
"Предлагаем прямо ограничить такие практики, чтобы исключить нерыночное давление на цены и издержки продавцов. При этом основанием для принятия такого решения могут быть уже поданные многочисленные заявления в ФАС от участников разных товарных рынков с фактами, доказывающими злоупотребление", - добавили там.
Кроме того, компании просят ограничить навязывание маркетплейсами собственных финансовых сервисов и способов оплаты, установив требования к разделению торгового и финансового контуров платформ. По аналогии с международной практикой, они предлагают либо обязать маркетплейсы выводить финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр, либо запретить маркетплейсам владеть финансовыми структурами.
Наконец, ритейлеры добиваются "равных условий конкуренции в трансграничной электронной торговле". Для этого они просят ускорить принятие закона об уплате НДС при ввозе на территорию страны товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок, с января 2026 года, и направить в Евразийскую экономическую комиссию предложение об обнулении порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В ГД предложили учесть законные скидки для граждан на маркетплейсах
Вчера, 23:17
 
ЭкономикаМ.ВидеоHoffФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала