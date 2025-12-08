Рейтинг@Mail.ru
Манучаров удалил ролик с упоминанием Tefal
17:24 08.12.2025
Манучаров удалил ролик с упоминанием Tefal
Манучаров удалил ролик с упоминанием Tefal
2025
москва, rutube, telegram, крушение вертолета в дагестане
Москва, Rutube, Telegram, Крушение вертолета в Дагестане
Манучаров удалил ролик с упоминанием Tefal

Актер Вячеслав Манучаров на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Актер и блогер Вячеслав Манучаров удалил из своих соцсетей ролик с упоминанием Tefal еще до заключения мирового соглашения по иску к нему известного французского производителя бытовой техники и посуды, так как считает неприемлемым для себя возникновение конфликтных ситуаций, говорится в материалах арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что на момент подписания мирового соглашения и до начала рассмотрения спора в суде рекламный материал был удален Манучаровым из его каналов в Rutube и Telegram "добровольно в ответ на поступившую претензию".
«
"Указанное поведение Стороны 3 (ответчика Манучарова – ред.) не относится к признанию вменяемого нарушения прав Стороны 1 (истца Tefal – ред.), а является актом добросовестного поведения Стороны 3, которая считает неприемлемым и недопустимым для себя возникновение каких-либо конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности", - говорится в определении суда.
Арбитражный суд Москвы 3 декабря утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к Манучарову, петербургскому АО "Нева металл посуда", чья продукция рекламировалась в спорном ролике, и ИП Денису Елышеву, изготовившему рекламный материал. Истец требовал взыскать с ответчиков 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.
По условиям мирового соглашения, Tefal отказалась от любых требований к ответчикам, а ответчики приняли обязательство "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации Стороны 1".
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
