Манучаров удалил ролик с упоминанием Tefal

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Актер и блогер Вячеслав Манучаров удалил из своих соцсетей ролик с упоминанием Tefal еще до заключения мирового соглашения по иску к нему известного французского производителя бытовой техники и посуды, так как считает неприемлемым для себя возникновение конфликтных ситуаций, говорится в материалах арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что на момент подписания мирового соглашения и до начала рассмотрения спора в суде рекламный материал был удален Манучаровым из его каналов в Rutube Telegram "добровольно в ответ на поступившую претензию".

« "Указанное поведение Стороны 3 (ответчика Манучарова – ред.) не относится к признанию вменяемого нарушения прав Стороны 1 (истца Tefal – ред.), а является актом добросовестного поведения Стороны 3, которая считает неприемлемым и недопустимым для себя возникновение каких-либо конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности", - говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 3 декабря утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к Манучарову, петербургскому АО "Нева металл посуда", чья продукция рекламировалась в спорном ролике, и ИП Денису Елышеву, изготовившему рекламный материал. Истец требовал взыскать с ответчиков 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.

По условиям мирового соглашения, Tefal отказалась от любых требований к ответчикам, а ответчики приняли обязательство "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации Стороны 1".