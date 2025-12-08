Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE

Мамдани сказал, что агенты ICE не могут входить в частные помещения без подписанного судебного приказа, и что жители имеют право отказать им при отсутствии такого документа. Мамдани также напомнил о праве хранить молчание, а также повторять вопрос "я могу идти?" до тех пор, пока сотрудники ICE не ответят.