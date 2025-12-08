Рейтинг@Mail.ru
00:06 08.12.2025 (обновлено: 00:07 08.12.2025)
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
в мире
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
дональд трамп
© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевАвтомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани выпустил видеообращение к жителям города, в котором проинформировал их о том, что нужно знать при столкновении с иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).
"Как мэр, я буду защищать права каждого жителя Нью-Йорка, включая более трех миллионов иммигрантов, которые называют этот город своим домом. Но мы все можем противостоять ICE, если будем знать свои права", - сказал Мамдани в видео, выложенном в соцсети X.
Мамдани сказал, что агенты ICE не могут входить в частные помещения без подписанного судебного приказа, и что жители имеют право отказать им при отсутствии такого документа. Мамдани также напомнил о праве хранить молчание, а также повторять вопрос "я могу идти?" до тех пор, пока сотрудники ICE не ответят.
Новоизбранный мэр также заявил о том, что люди имеют право снимать сотрудников ICE на видео, если они не вмешиваются в процесс задержания.
Ранее Мамдани заявлял, что полиция города не будет сотрудничать с ICE. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке.
