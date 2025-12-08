Макрон заявил о "картах на руках" по Украине

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent.
"У нас много карт на руках", — сказал он.
Французский лидер также отметил, что видит ряд "позитивных сигналов" в переговорном процессе.
Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.