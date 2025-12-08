Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 08.12.2025
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине
У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
фридрих мерц
украина
сша
россия
2025
Новости
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине

Independent: Макрон заявил о картах на руках у ЕС в вопросе Украины

© AP Photo / Toby MelvilleФридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent.
"У нас много карт на руках", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Переговоры в Москве". В Раде сделали громкое заявление о планах Зеленского
Вчера, 14:50
Французский лидер также отметил, что видит ряд "позитивных сигналов" в переговорном процессе.
Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.

Мирная инициатива США и европейские поправки

Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит
Вчера, 18:02
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский после критики Трампа попросил о гарантиях безопасности
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФридрих МерцВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала