Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
13:03 08.12.2025
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
2025
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает обращения с просьбой разобраться с телефонными мошенниками, сообщил оператор колл-центра Константин Ачмизов.
"Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников. И просила разобраться или сделать так, чтобы больше пенсионерам не звонили вот такие люди", - рассказал Ачмизов в эфире Первого канала.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
