https://ria.ru/20251208/liniya-2060548629.html
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию - РИА Новости, 08.12.2025
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает обращения с просьбой разобраться с телефонными мошенниками, сообщил оператор колл-центра... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:03:00+03:00
2025-12-08T13:03:00+03:00
2025-12-08T13:15:00+03:00
россия
владимир путин
сбербанк россии
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060506326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
Путина в обращениях на прямую линию просят разобраться с телефонными мошенниками