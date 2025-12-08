Рейтинг@Mail.ru
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей
04:13 08.12.2025
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей
Комплект билетов на декабрьский концерт "Рождество с Григорием Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, григорий лепс
Шоубиз, Россия, Григорий Лепс
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей

Комплект из 41 билета на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комплект билетов на декабрьский концерт "Рождество с Григорием Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей, выяснило РИА Новости.
"Рождество с Григорием Лепсом" пройдет на площадке Live Арена 21 декабря.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
5 декабря, 20:18
По данным корреспондента РИА Новости, комплект билетов стоимостью 1,148 миллиона рублей рассчитан на 41 персону, места располагаются в премиум-боксе. Кроме того, в продаже доступен набор билетов на 40 человек за 320 тысяч рублей.
Цены на места за столиками в VIP-зоне варьируются от 40 до 150 тысяч рублей за билет на одного человека.
Стартовая цена на билеты составляет 8,5 тысячи рублей - это место на боковой трибуне. Также в продаже есть билеты на трибуны стоимостью от 9,5 до 16 тысяч рублей. а также в премиум-боксы - от 27 до 28 тысяч рублей.
Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. в 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.
Сцена из балета П.И. Чайковского Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей
12 ноября, 04:50
 
Шоубиз
 
 
