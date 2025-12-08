Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Комплект билетов на декабрьский концерт "Рождество с Григорием Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей, выяснило РИА Новости.

"Рождество с Григорием Лепсом " пройдет на площадке Live Арена 21 декабря.

По данным корреспондента РИА Новости, комплект билетов стоимостью 1,148 миллиона рублей рассчитан на 41 персону, места располагаются в премиум-боксе. Кроме того, в продаже доступен набор билетов на 40 человек за 320 тысяч рублей.

Цены на места за столиками в VIP-зоне варьируются от 40 до 150 тысяч рублей за билет на одного человека.

Стартовая цена на билеты составляет 8,5 тысячи рублей - это место на боковой трибуне. Также в продаже есть билеты на трибуны стоимостью от 9,5 до 16 тысяч рублей. а также в премиум-боксы - от 27 до 28 тысяч рублей.