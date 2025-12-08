В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Двадцать священнослужителей с сентября 2025 года впервые трудоустроены в школы Курганской области советниками по воспитанию, эту практику регион продолжит в связи с хорошими откликами детей и родителей, сообщила замгубернатора по социальной политике региона Наталья Кирилова.

"С этого года, с сентября месяца, 20 священников, которые прошли отбор, они зашли у нас на работу в школу. Они трудоустроены в школы советниками по воспитанию, они помогают учителям, процессу воспитания", - сказала Кирилова в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на странице Центра управления регионом.