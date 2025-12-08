https://ria.ru/20251208/kurgan-2060611341.html
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы - РИА Новости, 08.12.2025
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
Двадцать священнослужителей с сентября 2025 года впервые трудоустроены в школы Курганской области советниками по воспитанию, эту практику регион продолжит в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
религия
курганская область
россия
московская духовная академия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941013332_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_908b2e22b8b662057d19be3124629c36.jpg
https://ria.ru/20251204/svyaschennik-2059590244.html
https://ria.ru/20251202/nauka-2058391880.html
курганская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941013332_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1afee5650e8038d00a97662faeef5982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, россия, московская духовная академия
Религия, Курганская область, Россия, Московская духовная академия
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
В школы Курганской области священников впервые взяли советниками по воспитанию
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Двадцать священнослужителей с сентября 2025 года впервые трудоустроены в школы Курганской области советниками по воспитанию, эту практику регион продолжит в связи с хорошими откликами детей и родителей, сообщила замгубернатора по социальной политике региона Наталья Кирилова.
"С этого года, с сентября месяца, 20 священников, которые прошли отбор, они зашли у нас на работу в школу. Они трудоустроены в школы советниками по воспитанию, они помогают учителям, процессу воспитания", - сказала Кирилова в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на странице Центра управления регионом.
Кроме этого, для всех советников по воспитательной работе и завучей совместно с Московской духовной академией
были проведены курсы повышения квалификации, уточнила она.
По ее словам, были опасения, как эта практика "зайдет в школы, мы первые в России
опробовали этот курс". "Две недели назад я встречалась со всеми священниками, которые отработали в школах, – очень хорошие отклики. Более того, очень хорошие отклики от детей: ребятишки приходят к ним, советуются. Это не вопрос религии, а духовно-нравственного воспитания - что такое добро и зло, что важно в семейных отношениях, мама, папа. Уверена, что этот курс мы продолжим", - добавила Кирилова.