В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
16:39 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/kurgan-2060611341.html
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы - РИА Новости, 08.12.2025
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы
Двадцать священнослужителей с сентября 2025 года впервые трудоустроены в школы Курганской области советниками по воспитанию, эту практику регион продолжит в...
2025-12-08T16:39:00+03:00
2025-12-08T16:39:00+03:00
религия
курганская область
россия
московская духовная академия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941013332_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_908b2e22b8b662057d19be3124629c36.jpg
курганская область
россия
курганская область, россия, московская духовная академия
Религия, Курганская область, Россия, Московская духовная академия
В Курганской области священников впервые трудоустроили советниками в школы

В школы Курганской области священников впервые взяли советниками по воспитанию

Набережная реки Тобол в Кургане
Набережная реки Тобол в Кургане
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Набережная реки Тобол в Кургане. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Двадцать священнослужителей с сентября 2025 года впервые трудоустроены в школы Курганской области советниками по воспитанию, эту практику регион продолжит в связи с хорошими откликами детей и родителей, сообщила замгубернатора по социальной политике региона Наталья Кирилова.
"С этого года, с сентября месяца, 20 священников, которые прошли отбор, они зашли у нас на работу в школу. Они трудоустроены в школы советниками по воспитанию, они помогают учителям, процессу воспитания", - сказала Кирилова в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на странице Центра управления регионом.
Религия Курганская область Россия Московская духовная академия
 
 
