Экс-главу округа на Урале выпустили из СИЗО
Курганский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главе Половинского муниципального округа Армэну Хачатуряну,... РИА Новости, 08.12.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Курганский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главе Половинского муниципального округа Армэну Хачатуряну, обвиняемому в мошенничестве и участии в преступном сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Как сообщало региональное СУСК РФ
, с 2021 по 2024 годы преступной группой, в состав которой входил обвиняемый, были незаконно получены бюджетные денежные средства в виде субсидий за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению. В результате бюджету РФ причинен ущерб в размере более 12 миллионов рублей. В апреле фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следственных органов ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Решением Курганского областного суда мера пресечения Хачатуряну в виде содержания под стражей заменена на домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что находиться под домашним арестом обвиняемый будет до 19 декабря.
Ранее отмечалось, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям об участии в преступном сообществе и мошенничестве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что обвиняемый – Армэн Хачатурян, 1981 года рождения, бывший глава Половинского муниципального округа Курганской области
