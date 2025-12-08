https://ria.ru/20251208/kuleba-2060645962.html
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт
Бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, заявившего о готовности пойти воевать, заметили на концерте певца Monatik в Киеве, видео появились в украинских... РИА Новости, 08.12.2025
украина
киев
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт
Экс-главу украинского МИД Кулебу заметили на концерте с веселящейся спутницей
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, заявившего о готовности пойти воевать, заметили на концерте певца Monatik в Киеве, видео появились в украинских соцсетях.
"Экс-министр Кулеба, который не идет на фронт, потому что не получил повестку, сходил с невестой на концерт Монатика. Павелецкая активно двигалась под музыку", — говорится в публикации украинского издания "Страна.ua"
.
"Экс-министр МИД Дмитрий Кулеба на концерте Дмитрия Монатика: одет во фрак, рядом пьяная и веселая жена, ты ни за что не отвечаешь. Не жизнь, а праздник", — пишет Times of Ukraine
в Telegram-канале.
В воскресенье Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт, пишет издание "Страна.ua". Он уточнил, что до сих пор не пошел воевать добровольцем, поскольку занимал пост министра иностранных дел и два с половиной года "занимался войной". При этом уклоняться от мобилизации в будущем он якобы не собирается.
В начале сентября итальянское издание Corriere della Sera заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за нового закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. Однако позднее Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Кулеба якобы вернулся в страну.
ВСУ
в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины
, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, а также провоцируют ДТП для поимки граждан.