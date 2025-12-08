СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт

В воскресенье Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт, пишет издание "Страна.ua". Он уточнил, что до сих пор не пошел воевать добровольцем, поскольку занимал пост министра иностранных дел и два с половиной года "занимался войной". При этом уклоняться от мобилизации в будущем он якобы не собирается.