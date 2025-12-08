Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge - РИА Новости, 08.12.2025
13:53 08.12.2025
На Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge
На Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge
Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы... РИА Новости, 08.12.2025
сочи
краснодарский край
трабзон (провинция)
вениамин кондратьев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
сочи
краснодарский край
трабзон (провинция)
Новости
сочи, краснодарский край, трабзон (провинция), вениамин кондратьев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Сочи, Краснодарский край, Трабзон (провинция), Вениамин Кондратьев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
РИА Новости: власти Кубани отрицают возобновление работы парома Seabridge

Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы парома Seabridge, позиция сторон не изменилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Позиция Краснодарского края относительно невозможности возобновления работы парома Seabridge осталась прежней. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась - это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения", - говорится в сообщении.
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Неудачная попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки
Вчера, 13:42
Как рассказали в пресс-службе, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направлял обращение в адрес руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
По данным администрации региона, в обращении было указано, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Кроме того, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что повышает уязвимость системы пограничного контроля, а маршруты транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи. По мнению пресс-службы, данные факторы негативно скажутся на туристической привлекательности курорта.
Ранее Кондратьев заявил РИА Новости, что инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали агентству в министерстве транспорта РФ.
Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась на воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Минтранс Турции и России обсуждают ситуацию с Seabridge, сообщил источник
14 ноября, 14:42
 
СочиКраснодарский крайТрабзон (провинция)Вениамин КондратьевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
