На Кубани отрицают возможность возобновления работы парома Seabridge

СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Администрация Краснодарского края, а также надзорные органы и службы, которые отвечают за безопасность, отрицательно оценивают возможность возобновления работы парома Seabridge, позиция сторон не изменилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.