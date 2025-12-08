https://ria.ru/20251208/krit-2060595745.html
Протестующие на Крите фермеры забросали полицейских камнями
Протестующие на Крите фермеры забросали полицейских камнями - РИА Новости, 08.12.2025
Протестующие на Крите фермеры забросали полицейских камнями
Полиция в Греции применила слезоточивый газ на протесте фермеров, попытавшихся перекрыть подъезд к аэропорту города Ираклиона на Крите, фермеры забросали... РИА Новости, 08.12.2025
Протестующие на Крите фермеры забросали полицейских камнями
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Греции применила слезоточивый газ на протесте фермеров, попытавшихся перекрыть подъезд к аэропорту города Ираклиона на Крите, фермеры забросали полицейских камнями, сообщает в понедельник греческий телеканал Скай.
"Силы полиции использованием химических веществ пытаются не пустить фермеров к аэропорту Ираклиона. Фермеры отвечают бросанием камней", - говорится в сообщении телеканала.
По информации Скай, фермеры на тракторах снесли баррикады, которые установила на дороге полиция. На расстоянии 150 метров от аэропорта путь протестующим вновь перекрыли полицейские машины, после чего произошло столкновение. В протесте приняли участие примерно четыре тысячи человек.
В другом крупном городе острова Ханье фермеры тоже пытались перекрыть подъезд к аэропорту, но сделать им это не позволила полиция, применившая слезоточивый газ. Фермеры забросали полицейских камнями и перевернули полицейскую машину, передает телеканал ERT.
Ранее греческие фермеры перекрыли тракторами крупные автомагистрали в нескольких местах, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец. Блокада продолжается с 30 ноября.