В Омской области мужчина без прав врезался в грузовик
17:51 08.12.2025 (обновлено: 17:54 08.12.2025)
В Омской области мужчина без прав врезался в грузовик
происшествия, омская область, черлакский район, минский автомобильный завод
Происшествия, Омская область, Черлакский район, Минский автомобильный завод
© Фото : Омская полиция/TelegramДТП в Черлакском районе
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП в Черлакском районе
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло днем в Черлакском районе Омской области. Прибыв на место, полицейские выяснили, что 18-летний молодой человек за рулем "ВАЗ-2114" не имел водительских прав, ехал по трассе "Омск - Черлак" и в районе 114-го километра врезался в грузовой МАЗ под управлением 41-летнего мужчины.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю "ВАЗа" и двум его пассажирам - 64-летнему мужчине и 15-летней девочке", - сообщили в пресс-службе.
Происшествия, Омская область, Черлакский район, Минский автомобильный завод
 
 
