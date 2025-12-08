https://ria.ru/20251208/kriminal-2060643127.html
В Омской области мужчина без прав врезался в грузовик
Три человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 08.12.2025
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло днем в Черлакском районе Омской области. Прибыв на место, полицейские выяснили, что 18-летний молодой человек за рулем "ВАЗ-2114" не имел водительских прав, ехал по трассе "Омск - Черлак" и в районе 114-го километра врезался в грузовой МАЗ под управлением 41-летнего мужчины.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю "ВАЗа" и двум его пассажирам - 64-летнему мужчине и 15-летней девочке", - сообщили в пресс-службе.