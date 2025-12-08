Рейтинг@Mail.ru
В Приморье проверят скотомогильник после массового убийства баранов
17:30 08.12.2025
В Приморье проверят скотомогильник после массового убийства баранов
Природоохранная прокуратура проверит информацию об обнаружении скотомогильника в Приморском крае, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:30:00+03:00
2025-12-08T17:30:00+03:00
происшествия
приморский край
надеждинский район
сергей арамилев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
приморский край
надеждинский район
происшествия, приморский край, надеждинский район, сергей арамилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Приморский край, Надеждинский район, Сергей Арамилев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Природоохранная прокуратура проверит информацию об обнаружении скотомогильника в Приморском крае, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации об обнаружении скотомогильника в Надеждинском муниципальном районе. Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям органов государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующим субъектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования
В конце ноября в соцсетях разошлись кадры с лежащими на земле в загоне мертвыми баранами. Автор видео утверждал, что животных убил тигр. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных четырех баранов взяли на вскрытие, в результате установлено, что ни тигр, ни леопард не причастны к убийству. В региональном минприроды агентству рассказывали, что эксперты, начав вскрытие туш, у первого животного выявили огнестрельное ранение. Полиция в Надеждинском районе начала проверку. Минприроды края сообщило, что часть из 37 баранов, убитых на ферме в Приморье, погибли от огнестрельного ранения, часть – от колотых ран, версия о нападении амурского тигра исключена.
После оформления экспертного заключения по результатам патологоанатомического исследования материалы передадут в правоохранительные органы.
Происшествия
 
 
