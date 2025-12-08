В Приморье проверят скотомогильник после массового убийства баранов

В конце ноября в соцсетях разошлись кадры с лежащими на земле в загоне мертвыми баранами. Автор видео утверждал, что животных убил тигр. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных четырех баранов взяли на вскрытие, в результате установлено, что ни тигр, ни леопард не причастны к убийству. В региональном минприроды агентству рассказывали, что эксперты, начав вскрытие туш, у первого животного выявили огнестрельное ранение. Полиция в Надеждинском районе начала проверку. Минприроды края сообщило, что часть из 37 баранов, убитых на ферме в Приморье, погибли от огнестрельного ранения, часть – от колотых ран, версия о нападении амурского тигра исключена.