В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию поступило сообщение от жителя многоквартирного дома по улице Сосновой. Он сообщил, что его сосед, который находится в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна.
Когда приехали правоохранители, в квартире обнаружили тело женщины и ее шестилетнего сына с множественными ссадинами на голове.
"По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших", - сообщили в областном главке СК, добавив, что задержанному уже предъявлено обвинение.
По предварительным данным, преступление было совершено на почве затяжного бытового конфликта.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, а также назначили судебные экспертизы.
"Сегодня суд с участием представителя Люберецкой городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.