Обвиняемый в убийстве женщины и ребенка в Котельниках

В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, Мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , в полицию поступило сообщение от жителя многоквартирного дома по улице Сосновой. Он сообщил, что его сосед, который находится в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна.

Когда приехали правоохранители, в квартире обнаружили тело женщины и ее шестилетнего сына с множественными ссадинами на голове.

"По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших", - сообщили в областном главке СК , добавив, что задержанному уже предъявлено обвинение.

По предварительным данным, преступление было совершено на почве затяжного бытового конфликта.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, а также назначили судебные экспертизы.