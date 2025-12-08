Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына
16:11 08.12.2025 (обновлено: 17:08 08.12.2025)
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына
Мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2025
московская область (подмосковье)
котельники
происшествия, московская область (подмосковье), котельники, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию поступило сообщение от жителя многоквартирного дома по улице Сосновой. Он сообщил, что его сосед, который находится в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
5 декабря, 18:49
Когда приехали правоохранители, в квартире обнаружили тело женщины и ее шестилетнего сына с множественными ссадинами на голове.
"По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших", - сообщили в областном главке СК, добавив, что задержанному уже предъявлено обвинение.
По предварительным данным, преступление было совершено на почве затяжного бытового конфликта.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, а также назначили судебные экспертизы.
"Сегодня суд с участием представителя Люберецкой городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Сотрудник СК РФ на месте убийства в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Симферополе мужчина убил 12-летнего племянника и ранил его брата и мать
2 декабря, 15:11
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КотельникиИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
