Главная новогодняя ель страны будет украшать Кремль до 20 января

"Сегодня у нас один из завершающих таких этапов, который собой резюмирует подбор, спил, подготовку, 9 (декабря - ред.) мы будем готовить ель к транспортировке. Десятого (декабря - ред.) мы её транспортируем в Кремль. Значит, 10-го числа в 22.00 мы встречаем ее на Красной площади и торжественно провозим на территорию Московского Кремля на Соборную площадь. Планируется, что ель будет радовать нас до конца новогоднего сезона, до 20 января", - сказал Ганзен журналистам.