Главная новогодняя ель страны будет украшать Кремль до 20 января
Главная новогодняя ель страны будет украшать Кремль до 20 января - РИА Новости, 08.12.2025
Главная новогодняя ель страны будет украшать Кремль до 20 января
08.12.2025
РУЗА, 8 дек - РИА Новости. Планируется, что главная новогодняя елка страны будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января, сообщил начальник главного эксплуатационного Управления делами президента РФ Евгений Ганзен.
Главная новогодняя елка страны в этом году была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области
. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
"Сегодня у нас один из завершающих таких этапов, который собой резюмирует подбор, спил, подготовку, 9 (декабря - ред.) мы будем готовить ель к транспортировке. Десятого (декабря - ред.) мы её транспортируем в Кремль. Значит, 10-го числа в 22.00 мы встречаем ее на Красной площади и торжественно провозим на территорию Московского Кремля на Соборную площадь. Планируется, что ель будет радовать нас до конца новогоднего сезона, до 20 января", - сказал Ганзен журналистам.
Также он отметил, что найденное в Рузе
дерево идеально подходит по критериям, предъявляемым к главной новогодней елке страны.
"Эта ель у нас высотой 26 метров, диаметр ствола 64 сантиметра, размах ветвей просто колоссален - это 11 метров внизу. Поэтому она просто идеальна для того, чтобы украсить собой Соборную площадь", - добавил Ганзен.