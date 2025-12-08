Рейтинг@Mail.ru
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов - РИА Новости, 08.12.2025
15:44 08.12.2025
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов - РИА Новости, 08.12.2025
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов
Идея кредита для Украины за счёт российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности, заявила глава... РИА Новости, 08.12.2025
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов

Euroclear: изъятие активов РФ представляет угрозу финансовой стабильности

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Идея кредита для Украины за счёт российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России.
"Репарационный кредит - это совершенно неизведанная территория.... это новое предложение на самом деле не меняет ситуацию... Репарационный кредит создает реальную угрозу финансовой стабильности. Если у глобальных инвесторов создается впечатление, что их деньги в Европе больше не в безопасности, то это наносит ущерб месту инвестирования", - заявила Урбен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
27 ноября, 09:16
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России
27 ноября, 09:16
Кроме того, по словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Глава Euroclear пояснила, что план Еврокомиссии поставил бы Euroclear в "неприемлемое положение", так как условия возврата этих средств Украиной находятся не только вне контроля Euroclear, но и вне контроля ЕС. Привязку возврата средств Украиной к выплате так называемых репараций со стороны России Урбен считает "нереалистичной".
"Но мне кажется, что в Комиссии, как и в столицах, слишком много веры в то, что риски можно устранить одним росчерком пера в законе. Но финансовые рынки работают не так. Они зависят от восприятия, ожиданий и доверия. И когда политика подрывает это доверие, рынки реагируют - и тогда, как правило, уже слишком поздно", - добавила глава депозитария.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
Вчера, 08:45
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МВФ выступает против изъятия активов России, призывает к тому, чтобы это не оказало негативного влияния на международную финансовую систему. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.
Вчера, 11:37
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
Вчера, 11:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
