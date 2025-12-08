Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов

"Но мне кажется, что в Комиссии, как и в столицах, слишком много веры в то, что риски можно устранить одним росчерком пера в законе. Но финансовые рынки работают не так. Они зависят от восприятия, ожиданий и доверия. И когда политика подрывает это доверие, рынки реагируют - и тогда, как правило, уже слишком поздно", - добавила глава депозитария.