Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Идея кредита для Украины за счёт российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России.
"Репарационный кредит - это совершенно неизведанная территория.... это новое предложение на самом деле не меняет ситуацию... Репарационный кредит создает реальную угрозу финансовой стабильности. Если у глобальных инвесторов создается впечатление, что их деньги в Европе больше не в безопасности, то это наносит ущерб месту инвестирования", - заявила Урбен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Кроме того, по словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Глава Euroclear пояснила, что план Еврокомиссии поставил бы Euroclear в "неприемлемое положение", так как условия возврата этих средств Украиной находятся не только вне контроля Euroclear, но и вне контроля ЕС. Привязку возврата средств Украиной к выплате так называемых репараций со стороны России Урбен считает "нереалистичной".
"Но мне кажется, что в Комиссии, как и в столицах, слишком много веры в то, что риски можно устранить одним росчерком пера в законе. Но финансовые рынки работают не так. Они зависят от восприятия, ожиданий и доверия. И когда политика подрывает это доверие, рынки реагируют - и тогда, как правило, уже слишком поздно", - добавила глава депозитария.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МВФ выступает против изъятия активов России, призывает к тому, чтобы это не оказало негативного влияния на международную финансовую систему. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.