Анна Ковальчук — о судьбе Щвецовой, поклонниках и личных секретах красоты

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. На "России" — премьера 25-го, юбилейного сезона сериала "Тайны следствия". Проект вошел в "Книгу рекордов России" как самый продолжительный в телевизионном эфире. Диплом вручили исполнительнице роли следователя Марии Швецовой — Анне Ковальчук. В интервью РИА Новости актриса рассказала, какой представляет себе дальнейшую судьбу героини, о поклонниках и главном испытании на съемках "Мастера и Маргариты". А также поделилась лайфхаком, как в любой ситуации оставаться красивой и позитивной.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Кадр из сериала "Тайны следствия"

— В начале вашего пути Марии Швецовой было около 30 лет, а вам — 22, и вы на пробах прибавили себе возраст. Сегодня, спустя десятилетия, ваша героиня все такая же молодая и красивая, но уже более мудрая, с большим профессиональным опытом. Какой дальнейшей судьбы вы бы хотели для Марии Сергеевны?

— Сейчас очень актуальная тема — женское здоровье. Этим занимаются прекрасные специалисты. Продлился срок возможности родить ребенка. Думаю, это было бы апогеем сюжета сериала и очень важным примером для многих женщин. Мария Сергеевна положила жизнь к ногам правосудия, старалась быть верной закону. И вдруг получает женское счастье в виде прекрасного мужчины и возможности быть полезной маленькому существу — своему ребенку.

— Ваша героиня стала примером для подражания, любимицей зрителей. Были реальные случаи, когда следователи благодарили вас или делились впечатлениями?

— Мне пишут девушки, подходят, говорят спасибо за то, что благодаря "Тайнам следствия" поступили в Академию МВД. Я, честно говоря, не очень рассчитывала на такую реакцию и не знаю, каково это — по-настоящему работать следователем. Но такие красивые девушки бывают, что я очень радуюсь: они не только защищают закон, но и украшают его.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Кадр из сериала "Тайны следствия"

— Ваша дочь снималась с вами в сериале буквально с рождения. Чем она сейчас увлечена, где работает?

— Злата — творческий человек. Правда, занимается не актерским ремеслом, про которое, в общем-то, за 25 лет и так все поняла, а музыкой. Я сейчас тоже очень увлечена музыкой, передачей именно с помощью этого вида искусства своих эмоций, какого-то света людям. Но дочь пошла дальше — Злата сама сочиняет композиции, у нее вышел клип. Помимо этого, у нее свой бизнес: она производит экопродукцию, все для здоровья.

— Анна, а в Москве будет в ближайшее время ваш музыкальный концерт?

— Да, 22 января у меня с моей группой концерт в Театре Терезы Дуровой. Вообще, музыкальные выступления вдохновили меня и на написание стихов, которые я читаю на концертах.

© Госкино (2005) Анна Ковальчук в сериале "Мастер и Маргарита"

— Для съемок в "Мастере и Маргарите" вы летали на тросе, носили тяжелый корсет, работали на холоде. Что сложнее: физические испытания для роли Маргариты или ежедневная дисциплина на съемках "Тайн следствия" почти четверть века?

— На съемках "Мастера и Маргариты" мне было сложно еще и морально. Но возраст был другой, и все очень хотелось попробовать. Знаете, я с детства фанат дисциплины. Всегда составляю для себя план дня. Тайм-менеджмент — мое все. Люблю все успевать.

Вот сейчас сериал "Потемкин" снимали в довольно удаленных локациях — в Екатерининском дворце в Пушкине. Нужен был световой день, к тому же гримироваться приходилось долго. И рабочая смена начиналась в пять утра. Казалось бы, это ужасно. Но когда так увлечена процессом, настолько растворилась в историческом материале — это становится счастьем.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Кадр из сериала "Тайны следствия"

— Вы считаете, что красота идет изнутри и зависит от питания, отдыха и настроения. А сейчас говорите про работу в пять утра. Что вы делаете, когда нет сил, а на съемку идти надо? Есть ли у вас "аварийный" ритуал или лайфхак для таких случаев?

— Я выстраиваю жизнь под свое эмоциональное и физическое здоровье, стараюсь его беречь. Если понимаю, что грозят сложные съемки, готовлюсь к этому заранее. Когда мы только начинали работу над "Тайнами следствия", в какой-то момент мне все время хотелось спать. А потом я поняла, как отдохнуть. Лайфхак — не доводить себя до суперусталости. Еще я научилась холить и лелеять своего внутреннего ребенка, заботиться о себе, как родитель: "Анечка, у тебя съемки через неделю ранние, ложись в девять спать". И прошу семью пойти мне навстречу, говорю: "Сынок, не беспокой меня, пожалуйста, сам вставай в школу, у меня сейчас такой сложный период в работе".

— Если бы сегодня вам снова предложили роль, которая потребует откровенных сцен, как в "Мастере и Маргарите", вы бы согласились? Или теперь, будучи матерью взрослых детей и лицом долгоиграющего семейного сериала, вы себя в чем-то ограничиваете?

— Знаете, если предложат снова сниматься в проекте по произведению Булгакова, то я, конечно, готова. Но сейчас нет истории, которая бы вдохновила меня пойти на такие жертвы. Если я не вижу художественной ценности в необходимости раздеваться перед камерой, то я к этому совсем не готова.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Кадр из сериала "Тайны следствия"

— У вас никогда не было соблазна переехать в Москву? Может быть, ради новых карьерных возможностей? Или вы очень петербуржский человек?

— У меня не было предложения, ради которого я бы задумалась о переезде. Господь уберег. Потому что если бы оно было, то я бы стала думать, тревожиться. Женщине очень сложно принимать такие решения. И к тому же очень много действительно потрясающей работы в Петербурге. Сейчас москвичи едут сюда, потому что декорации Петербурга ни с чем не сравнимы.

— У такой известной и красивой актрисы наверняка много поклонников. Может быть, с ними связаны какие-то примечательные истории?

— Мои поклонники — очень деликатные, культурные, обходительные люди. Когда прихожу в театр, получаю пачку писем с вложенными в конверты фотографиями для автографов. Отправляю их по почте. Многие знают, что я обожаю свою собаку, и на концертах дарят невероятное количество подарков, связанных с этим: украшения, самодельные игрушки, картины, футболки, кепки с изображением моей собаки.

— Анна, вы познакомились с сестрой по отцу, Катериной Ковальчук, когда ей было уже за 20, а вы блистали в "Тайнах следствия" и других проектах. Как вам удалось выстроить отношения с ней и ее мужем, Гариком Харламовым, несмотря на непростую, наверное, семейную историю?

— Для нас это была счастливая встреча. Я всегда мечтала о сестренке. И здесь вдруг мне Господь дарит прекрасную Катю. Она такая невероятная, что и Гарик растаял под ее чарами, и я ее обожаю. Так что не непростая, а великолепная ситуация случилась в моей жизни. Я очень благодарна папе, и моя мама с удовольствием встречает Катю, когда она приезжает в дом к моим родителям.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Эпизод из сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Анна Ковальчук в сериале "Тайны следствия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Кадр из сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Анна Ковальчук в роли Марии Швецовой в сериале "Тайны следствия"

— Говорят, в зрелом возрасте приходит новая творческая свобода. Вы уже ощутили ее или чувствуете необходимость "соответствовать" и быть в форме ради зрителя?

— Ответственность я чувствую и перед зрителем, и перед собой. Если здоровье и внешность в порядке, то я могу иметь долгую и счастливую актерскую судьбу. И творческую ответственность, безусловно, тоже ощущаю. Потому что все время нужно чем-то удивлять зрителя. Я не могу позволить себе быть все время одинаковой.

— Елена Яковлева снялась в невероятном гриме в роли Бабы-яги в "Последнем богатыре". А вы готовы к таким ролям?

— Мне кажется, Баба-яга — это роль-мечта.

— Как вы будете встречать Новый год?