Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"

Изображение передавалось на мониторы на борту. Подводная камера позволила рассмотреть орудия на палубе, поднятые вверх, мачты, леера и даже машинный телеграф, стрелка которого застыла в положении "полный назад". По мнению исследователей, уже это позволяет в общих чертах понять, что происходило на борту в последние минуты перед тем, как корабль пошел ко дну. "Штиль" получил значительные повреждения, по архивным данным, он затонул в течение 30 секунд, став одной из первых жертв немецкой авиации на севере, погибли 24 человека. Более 80 лет его не удавалось найти, а после обнаружения – детально обследовать.