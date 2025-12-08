Рейтинг@Mail.ru
Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"
Наука
 
16:23 08.12.2025
Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"
Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"
Экспедиция "Русские корабли" фонда "Люди моря" с помощью высокотехнологичного оборудования впервые провела детальное обследование затонувшего в годы Великой... РИА Новости, 08.12.2025
Наука
Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"

РИА Новости: в Заполярье обследовали затонувший в 1941 году корабль "Штиль"

© Фонд "Люди моря"Участники экспедиции Фонда "Люди моря", компании "Фертоинг", РГО, Северного флота и АО "Газпром шельфпроект" в Баренцевом море.
Участники экспедиции Фонда Люди моря, компании Фертоинг, РГО, Северного флота и АО Газпром шельфпроект в Баренцевом море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фонд "Люди моря"
Участники экспедиции Фонда "Люди моря", компании "Фертоинг", РГО, Северного флота и АО "Газпром шельфпроект" в Баренцевом море. Кадр видео
УРА-ГУБА (Баренцево море), 8 дек – РИА Новости. Экспедиция "Русские корабли" фонда "Люди моря" с помощью высокотехнологичного оборудования впервые провела детальное обследование затонувшего в годы Великой Отечественной войны в Ура-Губе Баренцева моря сторожевого корабля "Штиль" и установила на его корпусе мемориальную табличку, передает корреспондент РИА Новости.
"Штиль" - переоборудованный рыболовный траулер "Лещ", был мобилизован в начале войны и погиб в июле 1941 года после налета немецкой авиации на входе в губу Ура. Сторожевик обнаружен в 2022 году в ходе комплексной экспедиции Северного флота и РГО "Помни войну" совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота и ООО "Фертоинг", - рассказал РИА Новости начальник отдела Гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис.
Судно Мария Целеста, 1872 год - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
История "Марии Целесты" — самого загадочного корабля-призрака в истории
2 ноября, 09:11
Экспедиция фонда "Люди моря", проходившая совместно с Северным флотом и РГО, впервые с момента обнаружения сторожевика "Штиль" смогла опустить подводное оборудование с камерой на глубину 217 метров и "обойти" вокруг корпуса судна, детально обследовав повреждения.
Изображение передавалось на мониторы на борту. Подводная камера позволила рассмотреть орудия на палубе, поднятые вверх, мачты, леера и даже машинный телеграф, стрелка которого застыла в положении "полный назад". По мнению исследователей, уже это позволяет в общих чертах понять, что происходило на борту в последние минуты перед тем, как корабль пошел ко дну. "Штиль" получил значительные повреждения, по архивным данным, он затонул в течение 30 секунд, став одной из первых жертв немецкой авиации на севере, погибли 24 человека. Более 80 лет его не удавалось найти, а после обнаружения – детально обследовать.
Участники экспедиции закрепили на корпусе сторожевика мемориальную табличку с цитатой из романа Валентина Пикуля "Крейсера": "Корабли – как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память!".
Подводная лодка типа Малютка. 1934 год - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в годы ВОВ подлодку
7 апреля, 04:22
 
Наука
 
 
Заголовок открываемого материала