Экспедиция в Заполярье впервые обследовала затонувший корабль "Штиль"

УРА-ГУБА (Баренцево море), 8 дек – РИА Новости. Экспедиция "Русские корабли" фонда "Люди моря" с помощью высокотехнологичного оборудования впервые провела детальное обследование затонувшего в годы Великой Отечественной войны в Ура-Губе Баренцева моря сторожевого корабля "Штиль" и установила на его корпусе мемориальную табличку, передает корреспондент РИА Новости.
"Штиль" - переоборудованный рыболовный траулер "Лещ", был мобилизован в начале войны и погиб в июле 1941 года после налета немецкой авиации на входе в губу Ура. Сторожевик обнаружен в 2022 году в ходе комплексной экспедиции Северного флота и РГО "Помни войну" совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота и ООО "Фертоинг", - рассказал РИА Новости начальник отдела Гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис.
Экспедиция фонда "Люди моря", проходившая совместно с Северным флотом и РГО, впервые с момента обнаружения сторожевика "Штиль" смогла опустить подводное оборудование с камерой на глубину 217 метров и "обойти" вокруг корпуса судна, детально обследовав повреждения.
Изображение передавалось на мониторы на борту. Подводная камера позволила рассмотреть орудия на палубе, поднятые вверх, мачты, леера и даже машинный телеграф, стрелка которого застыла в положении "полный назад". По мнению исследователей, уже это позволяет в общих чертах понять, что происходило на борту в последние минуты перед тем, как корабль пошел ко дну. "Штиль" получил значительные повреждения, по архивным данным, он затонул в течение 30 секунд, став одной из первых жертв немецкой авиации на севере, погибли 24 человека. Более 80 лет его не удавалось найти, а после обнаружения – детально обследовать.
Участники экспедиции закрепили на корпусе сторожевика мемориальную табличку с цитатой из романа Валентина Пикуля "Крейсера": "Корабли – как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память!".