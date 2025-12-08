Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
12:43 08.12.2025
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО
Конгресс США намерен запретить Пентагону отказываться от роли Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR), следует из РИА Новости, 08.12.2025
в мире, сша, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО

Конгресс США хочет запретить Пентагону отказ от роли главнокомандующего НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США намерен запретить Пентагону отказываться от роли Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR), следует из проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.
"Средства, предусмотренные этим актом, не могут быть использованы... для отказа от роли командующего Европейским командованием США как Верховного главнокомандующего НАТО в Европе", - говорится в документе.
Отдельным пунктом подчёркивается, что такие действия могут быть разрешены только спустя 60 дней после того, как министр войны Пит Хегсет и главком EUCOM, каждый отдельно и после консультаций с профильными федеральными ведомствами, направят в комитеты конгресса предусмотренные документом доклады и оценку.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Конгресс США предложил запретить Пентагону передавать Европе военные базы
12:22
 
В миреСШАПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
