Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО
Конгресс США намерен запретить Пентагону отказываться от роли Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR), следует из РИА Новости, 08.12.2025
сша
