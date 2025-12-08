Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США предложил запретить Пентагону передавать Европе военные базы
12:22 08.12.2025 (обновлено: 12:24 08.12.2025)
Конгресс США предложил запретить Пентагону передавать Европе военные базы
в мире
сша
европа
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
в мире, сша, европа, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Европа, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США предлагает запретить Пентагону передавать европейским государствам территории американских военных баз и объекты недвижимости, следует из текста законопроекта оборонного бюджета на 2026 год.
"Средства, предусмотренные этим актом, не могут быть использованы для того, чтобы передать, объединить или иным образом вернуть стране-хозяину любой участок земли или объект, находящийся под юрисдикцией Европейского командования США по состоянию на 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
Запрет также распространяется на вывод из Европы любого имущества Пентагона стоимостью свыше 500 тысяч долларов, а также на отказ США от роли командующего Европейским командованием в качестве Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
Отдельным пунктом подчёркивается, что любые подобные действия могут быть разрешены только спустя 60 дней после того, как министр обороны Пит Хегсет и главком EUCOM, каждый отдельно и после консультаций с профильными федеральными ведомствами, направят в комитеты Конгресса предусмотренные документом доклады и оценку. До этого момента расходовать средства на эти цели запрещено.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Заголовок открываемого материала