Конгресс США предложил запретить сокращение военных в Европе
11:43 08.12.2025 (обновлено: 11:46 08.12.2025)
Конгресс США предложил запретить сокращение военных в Европе
Конгресс США в проекте оборонного бюджета на 2026 год предлагает ввести запрет на сокращение военного контингента в Европе ниже показателя в 76 тысяч человек на РИА Новости, 08.12.2025
в мире
министерство обороны сша
конгресс сша
в мире, министерство обороны сша, конгресс сша
В мире, Министерство обороны США, Конгресс США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США в проекте оборонного бюджета на 2026 год предлагает ввести запрет на сокращение военного контингента в Европе ниже показателя в 76 тысяч человек на срок более 45 дней, следует из текста документа в распоряжении РИА Новости.
"Никакие средства, предусмотренные для ассигнования этим актом, или иным образом доступные для 2026 финансового года не могут быть ассигнованы или израсходованы для того, чтобы сократить общую численность членов вооруженных сил, постоянно дислоцирующихся или (временно - ред.) размещенных в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, ниже 76 тысяч на срок более 45 дней", - говорится в документе.
В проекте оборонного бюджета указано, что для преодоления этого запрета от главы Пентагона и Европейского командования потребуется подать оборонным комитетам конгресса специальный документ.
Флаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России
4 декабря, 05:38
 
В миреМинистерство обороны СШАКонгресс США
 
 
