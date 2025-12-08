Конгресс США предложил запретить сокращение военных в Европе

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США в проекте оборонного бюджета на 2026 год предлагает ввести запрет на сокращение военного контингента в Европе ниже показателя в 76 тысяч человек на срок более 45 дней, следует из текста документа в распоряжении РИА Новости.

"Никакие средства, предусмотренные для ассигнования этим актом, или иным образом доступные для 2026 финансового года не могут быть ассигнованы или израсходованы для того, чтобы сократить общую численность членов вооруженных сил, постоянно дислоцирующихся или (временно - ред.) размещенных в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, ниже 76 тысяч на срок более 45 дней", - говорится в документе.