Додон обвинил власти Молдавии в поддержке продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
14:33 08.12.2025
Додон обвинил власти Молдавии в поддержке продолжения конфликта на Украине
КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил правящую в республике партию "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майю Санду в поддержке продолжения конфликта на Украине и отходе от национальных интересов.
"Государство и народ должны быть в центре внимания власти. … ПДС и Майя Санду выступали и выступают за продолжение войны на Украине, за иммиграцию иностранцев, за разрушение государственности, за сдачу суверенитета, за политический террор против собственных граждан. Однако Стратегия безопасности США показала, в каком направлении движется мир: к политике суверенных государств", - написал Додон в своем Telegram-канале, отметив, что партия социалистов несколько лет назад провозгласила национальный интерес принципом своей политики.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
6 декабря, 21:58
В Молдавии вопросы внешнеполитической ориентации остаются предметом острой внутриполитической борьбы. Правящая ПДС выступает за ускорение европейской интеграции и углубление сотрудничества с ЕС и Румынией, тогда как Партия социалистов настаивает на нейтралитете и ориентации на внутренние приоритеты.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
