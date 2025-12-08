https://ria.ru/20251208/klinika-2060553944.html
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы. РИА Новости, 08.12.2025
москва
россия
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
