В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике - РИА Новости, 08.12.2025
13:18 08.12.2025
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике - РИА Новости, 08.12.2025
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы. РИА Новости, 08.12.2025
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике

СК возбудил дело после смерти женщины в частной клинике в Москве

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в одной из частных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
В воскресенье в московской прокуратуре заявили, что в частной медицинской клинике в Скатертном переулке скончалась женщина 1982 года рождения, которой 6 декабря была проведена операция. По информации Росздравнадзора, женщина скончалась на второй день после процедур в частной клинике пластической хирургии.
"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебные и медицинские документы, назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую.
Как сообщила московская прокуратура, расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
