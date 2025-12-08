Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ выступил против введения таможенных пошлин ЕС в отношении КНР - РИА Новости, 08.12.2025
22:41 08.12.2025
Глава МИД ФРГ выступил против введения таможенных пошлин ЕС в отношении КНР
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против угрозы президента Франции Эммануэля Макрона ввести таможенные пошлины в отношении Китая со... РИА Новости, 08.12.2025
Глава МИД ФРГ выступил против введения таможенных пошлин ЕС в отношении КНР

Йохан Вадефуль
Йохан Вадефуль. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против угрозы президента Франции Эммануэля Макрона ввести таможенные пошлины в отношении Китая со стороны Евросоюза.
В минувшее воскресенье Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза в ближайшие месяцы, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС
7 декабря, 15:03
"Я скептически отношусь к тому, что введение пошлин поможет нам… Такие меры должны рассматриваться только в качестве крайних, и в этом плане следует проявлять предельную осторожность. Ведь если вступить в такой круговорот, то чаще всего возникает эффект пинг-понга или спирали с дальнейшими ответными реакциями, а это только вредит свободной торговле", - заявил Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.
Говоря о пошлинах, Вадефуль отметил, что Германия принципиально не поддерживает политику протекционизма. "Но китайская сторона должна признать, что ей необходимо что-то предпринять в этой области (для устранения торговых барьеров - ред.)", - заметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Песков прокомментировал угрозы американских пошлин Индии
5 декабря, 15:53
Вадефуль находится с 7 по 9 декабря с визитом в КНР, где у него запланированы встречи с китайскими министрами.
В октябре министр отменил свой визит в Китай. МИД ФРГ объяснил это тем, что китайская сторона не смогла подтвердить даты визита Вадефуля.
Первым из министров нового правительства Германии, который посетил Китай, стал вице-канцлер, глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль. Однако, как передавало агентство Блумберг, его визит не принес особых результатов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
10 сентября, 18:05
 
