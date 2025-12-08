Глава МИД ФРГ выступил против введения таможенных пошлин ЕС в отношении КНР

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против угрозы президента Франции Эммануэля Макрона ввести таможенные пошлины в отношении Китая со стороны Евросоюза.

В минувшее воскресенье Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза в ближайшие месяцы, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.

"Я скептически отношусь к тому, что введение пошлин поможет нам… Такие меры должны рассматриваться только в качестве крайних, и в этом плане следует проявлять предельную осторожность. Ведь если вступить в такой круговорот, то чаще всего возникает эффект пинг-понга или спирали с дальнейшими ответными реакциями, а это только вредит свободной торговле", - заявил Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.

Говоря о пошлинах, Вадефуль отметил, что Германия принципиально не поддерживает политику протекционизма. "Но китайская сторона должна признать, что ей необходимо что-то предпринять в этой области (для устранения торговых барьеров - ред.)", - заметил он.

Вадефуль находится с 7 по 9 декабря с визитом в КНР, где у него запланированы встречи с китайскими министрами.

В октябре министр отменил свой визит в Китай. МИД ФРГ объяснил это тем, что китайская сторона не смогла подтвердить даты визита Вадефуля.