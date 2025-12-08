Рейтинг@Mail.ru
SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая - РИА Новости, 08.12.2025
15:01 08.12.2025
SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая
SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая
SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая
Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало сессию SputnikPro для Университета Ланьчжоу — одного из ведущих вузов Китайской Народной...
китай
узбекистан
ланьчжоу
шос
пекинский университет
брикс
sputnik
китай
узбекистан
ланьчжоу
китай, узбекистан, ланьчжоу, шос, пекинский университет, брикс, sputnik
Китай, Узбекистан, Ланьчжоу, ШОС, Пекинский университет, БРИКС, Sputnik

SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало сессию SputnikPro для Университета Ланьчжоу — одного из ведущих вузов Китайской Народной Республики.
Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Факультета политики и международных отношений Университета о возможностях и вызовах международного медиасотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также о его значении для устойчивого многостороннего партнёрства и построения долгосрочной культурной дипломатии.
"Эта лекция углубила знания студентов о механизмах работы российских СМИ и помогла более подробно рассмотреть гуманитарные обмены и сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС сквозь призму журналистики и медиакоммуникаций. Это мероприятие имеет большое значение для укрепления понимания процессов сотрудничества между государствами-участниками международных объединений", — отметила Лян Чжэньпэн, заместитель директора Центра исследований Узбекистана, преподаватель Факультета политики и международных отношений Университета Ланьчжоу.
SputnikPro активно развивает сотрудничество с университетами Китая. Ранее сессии проекта уже прошли для Пекинского университета, Университета Цинхуа, Китайского университета связи, Пекинского института языка и культуры и Даляньского университета иностранных языков.
Университет Ланьчжоу — государственное высшее учебное заведение, расположенное в провинции Ганьсу, КНР. Основанный в 1909 году, вуз стал первым современным университетом на северо-западе Китая. Сегодня он является одним из крупнейших многопрофильных вузов страны, располагающим сетью кампусов и исследовательских центров. Университет активно сотрудничает с ведущими гуманитарными и технологическими фондами Китая, участвуя в реализации ключевых научных и образовательных программ.
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона
28 октября, 13:30
 
КитайУзбекистанЛаньчжоуШОСПекинский университетБРИКСSputnik
 
 
