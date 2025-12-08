SputnikPro продолжает сотрудничество с университетами Китая

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало сессию SputnikPro для Университета Ланьчжоу — одного из ведущих вузов Китайской Народной Республики.

Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Факультета политики и международных отношений Университета о возможностях и вызовах международного медиасотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также о его значении для устойчивого многостороннего партнёрства и построения долгосрочной культурной дипломатии.

"Эта лекция углубила знания студентов о механизмах работы российских СМИ и помогла более подробно рассмотреть гуманитарные обмены и сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС сквозь призму журналистики и медиакоммуникаций. Это мероприятие имеет большое значение для укрепления понимания процессов сотрудничества между государствами-участниками международных объединений", — отметила Лян Чжэньпэн, заместитель директора Центра исследований Узбекистана, преподаватель Факультета политики и международных отношений Университета Ланьчжоу.

SputnikPro активно развивает сотрудничество с университетами Китая. Ранее сессии проекта уже прошли для Пекинского университета, Университета Цинхуа, Китайского университета связи, Пекинского института языка и культуры и Даляньского университета иностранных языков.

Университет Ланьчжоу — государственное высшее учебное заведение, расположенное в провинции Ганьсу, КНР. Основанный в 1909 году, вуз стал первым современным университетом на северо-западе Китая. Сегодня он является одним из крупнейших многопрофильных вузов страны, располагающим сетью кампусов и исследовательских центров. Университет активно сотрудничает с ведущими гуманитарными и технологическими фондами Китая, участвуя в реализации ключевых научных и образовательных программ.