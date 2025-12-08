Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия - РИА Новости, 08.12.2025
06:32 08.12.2025 (обновлено: 06:33 08.12.2025)
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия
в мире
китай
япония
окинава
в мире, китай, япония, окинава
В мире, Китай, Япония, Окинава
© AP Photo / Kin CheungАвианосец "Ляонин"
Авианосец "Ляонин" . Архивное фото
ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая, говорится в заявлении МИД Китая.
МИД КНР опубликовал заявление, посвященное словам министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми о том, что китайские истребители на борту авианосца "Ляонин" 6 декабря якобы осуществили "радиолокационное наведение" на истребители F-15 японских ВВС самообороны в международных водах к юго-востоку от острова Окинава. В воскресенье ВМС КНР заявили, что военные самолеты Японии неоднократно приближались к району плановых учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов.
"Мы настоятельно призываем Японию немедленно прекратить свои опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая, а также прекратить любую безответственную шумиху и политические манипуляции", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.
В МИД КНР также подчеркнули, что шумиха, раздуваемая Японией вокруг так называемой проблемы "радиолокационного наведения", является "искажением истины, попыткой переложить вину, усилить напряжённость и ввести в заблуждение международное сообщество".
"Истина очевидна: наибольший риск для морской и воздушной безопасности заключается в частой разведке и вмешательстве японских военных самолетов в обычную военную деятельность Китая", - говорится в тексте.
Отмечается, что китайская сторона уже сделала Японии представление по этому вопросу.
