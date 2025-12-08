https://ria.ru/20251208/kitay-2060483402.html
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия - РИА Новости, 08.12.2025
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия
Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая, говорится в заявлении МИД Китая. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T06:32:00+03:00
2025-12-08T06:32:00+03:00
2025-12-08T06:33:00+03:00
в мире
китай
япония
окинава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704295_0:115:1501:959_1920x0_80_0_0_1528c8a1bc71982d201e65c09930af3a.jpg
https://ria.ru/20251202/kitay-2059087292.html
https://ria.ru/20251114/kitay-2055017177.html
китай
япония
окинава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704295_89:0:1406:987_1920x0_80_0_0_b43fd4a368a4eb253e8db1137d6a9d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, окинава
В мире, Китай, Япония, Окинава
МИД Китая призвал Японию прекратить опасные действия
МИД Китая призвал Японию прекратить мешать военным учениям Китая
ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Япония должна немедленно прекратить опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая, говорится в заявлении МИД Китая.
МИД КНР опубликовал заявление, посвященное словам министра обороны Японии
Синдзиро Коидзуми о том, что китайские истребители на борту авианосца "Ляонин" 6 декабря якобы осуществили "радиолокационное наведение" на истребители F-15 японских ВВС самообороны в международных водах к юго-востоку от острова Окинава
. В воскресенье ВМС КНР заявили, что военные самолеты Японии неоднократно приближались к району плановых учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов.
"Мы настоятельно призываем Японию немедленно прекратить свои опасные действия, нарушающие обычные военные учения Китая
, а также прекратить любую безответственную шумиху и политические манипуляции", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.
В МИД КНР также подчеркнули, что шумиха, раздуваемая Японией вокруг так называемой проблемы "радиолокационного наведения", является "искажением истины, попыткой переложить вину, усилить напряжённость и ввести в заблуждение международное сообщество".
"Истина очевидна: наибольший риск для морской и воздушной безопасности заключается в частой разведке и вмешательстве японских военных самолетов в обычную военную деятельность Китая", - говорится в тексте.
Отмечается, что китайская сторона уже сделала Японии представление по этому вопросу.