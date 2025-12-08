Рейтинг@Mail.ru
Китай поддерживает усилия по миру на Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 08.12.2025
19:44 08.12.2025
Китай поддерживает усилия по миру на Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных
в мире
китай
украина
пекин
ван и (политик)
мид германии
санкции в отношении россии
китай
украина
пекин
Китай поддерживает усилия по миру на Украине, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Китай поддерживает усилия по миру на Украине

ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.
МИД КНР по итогам переговоров в Пекине сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и продолжить играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил Ван И.
