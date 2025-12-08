Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии

«

"Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и нормами международного избирательного права. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не выявили нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты. Поэтому мы все вместе можем поздравить наших коллег из Киргизии с успешным проведением парламентских выборов", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.