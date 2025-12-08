Рейтинг@Mail.ru
11:39 08.12.2025 (обновлено: 12:00 08.12.2025)
Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии
в мире, киргизия, одкб, вячеслав володин, госдума рф, садыр жапаров
В мире, Киргизия, ОДКБ, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Садыр Жапаров
Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии

Володин заявил, что наблюдатели ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Киргизии

Государственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентские выборы в Киргизии прошли в полном соответствии с национальным законодательством, нормами международного права, наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективой безопасности (ПА ОДКБ) не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, сообщил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и нормами международного избирательного права. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не выявили нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты. Поэтому мы все вместе можем поздравить наших коллег из Киргизии с успешным проведением парламентских выборов", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.
Ранее председатель ЦИК Киргизии сообщил РИА Новости, что серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в целом, в республике выявлено не было. Международные наблюдатели от СНГ и стран ШОС подтвердили слова Шайназарова, и признали прошедшие выборы прозрачными и демократичными.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Путин и Жапаров обсудили стратегическое партнерство России и Киргизии
6 декабря, 14:52
6 декабря, 14:52
 
В миреКиргизияОДКБВячеслав ВолодинГосдума РФСадыр Жапаров
 
 
