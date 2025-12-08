Володин оценил парламентские выборы, прошедшие в Киргизии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентские выборы в Киргизии прошли в полном соответствии с национальным законодательством, нормами международного права, наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективой безопасности (ПА ОДКБ) не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, сообщил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и нормами международного избирательного права. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не выявили нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты. Поэтому мы все вместе можем поздравить наших коллег из Киргизии с успешным проведением парламентских выборов", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.