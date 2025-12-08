Рейтинг@Mail.ru
Киев посылал библиотекам националистические книги, рассказали в Мелитополе - РИА Новости, 08.12.2025
10:33 08.12.2025
Киев посылал библиотекам националистические книги, рассказали в Мелитополе
Киев с 1991 года присылал в государственные публичные библиотеки Мелитополя литературу националистического содержания, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 08.12.2025
киев, мелитополь, украина, в мире
Киев, Мелитополь, Украина, В мире
Киев посылал библиотекам националистические книги, рассказали в Мелитополе

РИА Новости: Киев направлял в библиотеки Мелитополя националистические книги

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНационалистическая литература, найденная среди детских книг в Центральной детской библиотеке имени А. Гайдара в Мелитополе
Националистическая литература, найденная среди детских книг в Центральной детской библиотеке имени А. Гайдара в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Националистическая литература, найденная среди детских книг в Центральной детской библиотеке имени А. Гайдара в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Киев с 1991 года присылал в государственные публичные библиотеки Мелитополя литературу националистического содержания, сообщила РИА Новости заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (МКУК "ЦБС") Мелитополя Оксана Ширяевская.
"С 1991 года, после того как Украина приобрела независимость, из Киева в общедоступные библиотеки города Мелитополя начали поступать книги националистического характера. Ярким примером такой книги является "Проводники духовности в Украине", если обратите внимание, то издательство "Высшая школа", это означает, что поступали они не только в общедоступные библиотеки, но и в библиотеки высших учебных заведений", - сказала Ширяевская.
Вся выявленная в МКУК "ЦБС" Мелитополя националистическая литература изъята.
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини
21 августа, 06:53
 
