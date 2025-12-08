МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Киев с 1991 года присылал в государственные публичные библиотеки Мелитополя литературу националистического содержания, сообщила РИА Новости заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (МКУК "ЦБС") Мелитополя Оксана Ширяевская.
"С 1991 года, после того как Украина приобрела независимость, из Киева в общедоступные библиотеки города Мелитополя начали поступать книги националистического характера. Ярким примером такой книги является "Проводники духовности в Украине", если обратите внимание, то издательство "Высшая школа", это означает, что поступали они не только в общедоступные библиотеки, но и в библиотеки высших учебных заведений", - сказала Ширяевская.
Вся выявленная в МКУК "ЦБС" Мелитополя националистическая литература изъята.
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини
21 августа, 06:53