Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" Трампа
02:32 08.12.2025
Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" Трампа
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" на фоне скандала с перепиской в мессенджере Signal. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
йемен
сша
пит хегсет
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
министерство обороны сша
ансар алла
йемен
сша
2025
Дарья Буймова
в мире, йемен, сша, пит хегсет, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), министерство обороны сша, ансар алла
Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" Трампа

Пит Хегсет
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" на фоне скандала с перепиской в мессенджере Signal.
Ранее опубликованный доклад генерального инспектора Пентагона установил, что Хегсет нарушил предписания собственного ведомства и подверг опасности американских военных, отправляя секретные данные о боевых действиях в Йемене через Signal.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
3 декабря, 02:34
"Знаете, всегда я и Роберт Кеннеди-младший, то тут, то там. Уж точно не Марко (Рубио, госсекретарь США - ред.), точно не вице-президент (Джей Ди Вэнс - ред.) и уж точно не замечательная Тулси (Габбард, директор национальной разведки - ред.)" , - сказал Хегсет журналистам на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о том, кто из членов кабинета министров Трампа находится в "списке непослушных детей" в преддверии католического Рождества.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
25 марта, 19:23
 
В миреЙеменСШАПит ХегсетРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)Министерство обороны СШААнсар Алла
 
 
