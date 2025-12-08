Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона ушел от журналистов после вопроса об ударах по Венесуэле
02:12 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/khegset-2060470987.html
Глава Пентагона ушел от журналистов после вопроса об ударах по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Глава военного ведомства США Пит Хегсет ушел от журналистов после заданного ему вопроса о том, как близко находится Вашингтон от начала наземных ударов по Венесуэле.
Общаясь с прессой в Вашингтоне на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, шефу Пентагона задали вопрос о том, как близки США к наземным ударам по Венесуэле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле
4 декабря, 06:09
Министр войны США не стал отвечать, развернулся и ушел от журналистов. Хегсету повторили вопрос, но тот проигнорировал и его.
В субботу президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп пообещал бить по наркокартелям не только в море, но и на земле
Вчера, 04:18
 
