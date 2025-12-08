Рейтинг@Mail.ru
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/khaski-2060642429.html
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски - РИА Новости, 08.12.2025
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
Пресс-служба УМВД по Омской области прокомментировала видео из соцсетей, на котором сотрудники полиции кидают снегом в собаку породы хаски. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:48:00+03:00
2025-12-08T17:48:00+03:00
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060640027_104:515:881:952_1920x0_80_0_0_f563751124b05da38c01cb8f3cbd237b.jpg
https://ria.ru/20250305/sobaka-2003176167.html
https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060640027_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_ea7e8732d4cf8a3bfbe8b25a1fda2cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крушение вертолета в Дагестане
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски

В омское УМВД объяснили, почему сотрудники полиции закидали снегом хаски

© Фото : соцсетиСобака породы хаски у магазина на улице Омская в Омске
Собака породы хаски у магазина на улице Омская в Омске - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : соцсети
Собака породы хаски у магазина на улице Омская в Омске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Пресс-служба УМВД по Омской области прокомментировала видео из соцсетей, на котором сотрудники полиции кидают снегом в собаку породы хаски.
Пес породы хаски 5 декабря несколько часов сидел возле магазина на улице Омская, 158/1 в Омске. Местные жители выложили фото и видео с собакой, заявив, что пес сидит у входа в магазин и не хочет никуда уходить. Позже появилось видео, на котором сотрудник полиции забрасывает собаку глыбами снега. В сообществе "Муниципальный приют для животных" во "ВКонтакте" рассказали, что 7 декабря хаски погиб. Ситуация вызвала широкий резонанс.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Калининградской области женщина заморила голодом собаку
5 марта, 12:43
В региональном УМВД объяснили, что 5 декабря в полицию обратились жители Омска и сообщили про собаку, которая нападает на людей и не дает покупателям выйти из магазина.
«
"Кроме того, поступило сообщение о госпитализации с данного адреса женщины с укушенной раной предплечья. На место выехал экипаж ППСП УМВД России по городу Омску, где увидел группу граждан, отгоняющих животное от магазина. В связи с поздним временем попытки связаться со службой отлова животных результатов не дали. Предпринятыми мерами удалось отогнать собаку: вскоре она самостоятельно убежала с места", – сообщили в пресс-службе ведомства.
После этого сотрудники уехали на следующий вызов. Омичи негативно отреагировали на видео с полицейскими, кидающими снегом в собаку. В комментариях многие писали, что хаски не был агрессивным и никого не трогал.
В сообществе "Муниципальный приют для животных" в соцсети "Вконтакте" закрыли комментарии под публикацией о гибели животного и написали второй пост. Они уточнили, что собака могла погибнуть по многим причинам, например травма из-за ДТП, отравление или истощение.
"Мы уверены, что причины могут быть разнообразными, и что Омская полиция не причастна к случившемуся. Мы сосредоточимся на поиске ответов и временно ограничим комментарии, чтобы избежать лишней паники. Спасибо за ваше понимание", - написали в сообществе.
Собака породы хаски с признаками насилия, найденная в Находке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
16 апреля, 09:04
 
ПроисшествияОмскОмская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала