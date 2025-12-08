Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски

ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Пресс-служба УМВД по Омской области Пресс-служба УМВД по Омской области прокомментировала видео из соцсетей, на котором сотрудники полиции кидают снегом в собаку породы хаски.

Пес породы хаски 5 декабря несколько часов сидел возле магазина на улице Омская, 158/1 в Омске . Местные жители выложили фото и видео с собакой, заявив, что пес сидит у входа в магазин и не хочет никуда уходить. Позже появилось видео, на котором сотрудник полиции забрасывает собаку глыбами снега. В сообществе "Муниципальный приют для животных" во "ВКонтакте" рассказали, что 7 декабря хаски погиб. Ситуация вызвала широкий резонанс.

В региональном УМВД объяснили, что 5 декабря в полицию обратились жители Омска и сообщили про собаку, которая нападает на людей и не дает покупателям выйти из магазина.

« "Кроме того, поступило сообщение о госпитализации с данного адреса женщины с укушенной раной предплечья. На место выехал экипаж ППСП У МВД России по городу Омску, где увидел группу граждан, отгоняющих животное от магазина. В связи с поздним временем попытки связаться со службой отлова животных результатов не дали. Предпринятыми мерами удалось отогнать собаку: вскоре она самостоятельно убежала с места", – сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого сотрудники уехали на следующий вызов. Омичи негативно отреагировали на видео с полицейскими, кидающими снегом в собаку. В комментариях многие писали, что хаски не был агрессивным и никого не трогал.

В сообществе "Муниципальный приют для животных" в соцсети "Вконтакте" закрыли комментарии под публикацией о гибели животного и написали второй пост. Они уточнили, что собака могла погибнуть по многим причинам, например травма из-за ДТП, отравление или истощение.