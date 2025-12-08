https://ria.ru/20251208/khaski-2060642429.html
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
Пресс-служба УМВД по Омской области прокомментировала видео из соцсетей, на котором сотрудники полиции кидают снегом в собаку породы хаски.
омск
омская область
Омское УМВД объяснило, зачем полицейские кидали снегом в хаски
В омское УМВД объяснили, почему сотрудники полиции закидали снегом хаски
ОМСК, 8 дек - РИА Новости.
Пресс-служба УМВД по Омской области прокомментировала
видео из соцсетей, на котором сотрудники полиции кидают снегом в собаку породы хаски.
Пес породы хаски 5 декабря несколько часов сидел возле магазина на улице Омская, 158/1 в Омске
. Местные жители выложили фото и видео с собакой, заявив, что пес сидит у входа в магазин и не хочет никуда уходить. Позже появилось видео, на котором сотрудник полиции забрасывает собаку глыбами снега. В сообществе "Муниципальный приют для животных" во "ВКонтакте" рассказали, что 7 декабря хаски погиб. Ситуация вызвала широкий резонанс.
В региональном УМВД объяснили, что 5 декабря в полицию обратились жители Омска и сообщили про собаку, которая нападает на людей и не дает покупателям выйти из магазина.
«
"Кроме того, поступило сообщение о госпитализации с данного адреса женщины с укушенной раной предплечья. На место выехал экипаж ППСП УМВД России
по городу Омску, где увидел группу граждан, отгоняющих животное от магазина. В связи с поздним временем попытки связаться со службой отлова животных результатов не дали. Предпринятыми мерами удалось отогнать собаку: вскоре она самостоятельно убежала с места", – сообщили в пресс-службе ведомства.
После этого сотрудники уехали на следующий вызов. Омичи негативно отреагировали на видео с полицейскими, кидающими снегом в собаку. В комментариях многие писали, что хаски не был агрессивным и никого не трогал.
В сообществе "Муниципальный приют для животных" в соцсети "Вконтакте" закрыли комментарии под публикацией о гибели животного и написали второй пост. Они уточнили, что собака могла погибнуть по многим причинам, например травма из-за ДТП, отравление или истощение.
"Мы уверены, что причины могут быть разнообразными, и что Омская полиция не причастна к случившемуся. Мы сосредоточимся на поиске ответов и временно ограничим комментарии, чтобы избежать лишней паники. Спасибо за ваше понимание", - написали в сообществе.