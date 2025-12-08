https://ria.ru/20251208/kashira-2060520611.html
В Кашире потушили пожар в здании администрации
2025-12-08T11:33:00+03:00
происшествия
кашира
кашира
В Кашире потушили пожар в здании администрации, пострадавших нет
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар в здании администрации в подмосковной Кашире удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 10.27 объявлена ликвидация открытого горения. В 10.40 - полная ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, предварительно, пострадавших в результате пожара нет.