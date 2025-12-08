Рейтинг@Mail.ru
В Кашире потушили пожар в здании администрации
11:33 08.12.2025
В Кашире потушили пожар в здании администрации
В Кашире потушили пожар в здании администрации - РИА Новости, 08.12.2025
В Кашире потушили пожар в здании администрации
Пожар в здании администрации в подмосковной Кашире удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.12.2025
2025
происшествия, кашира
Происшествия, Кашира
В Кашире потушили пожар в здании администрации

В Кашире потушили пожар в здании администрации, пострадавших нет

Тушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар в здании администрации в подмосковной Кашире удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 10.27 объявлена ликвидация открытого горения. В 10.40 - полная ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, предварительно, пострадавших в результате пожара нет.
Происшествия
 
 
