https://ria.ru/20251208/kashira-2060518981.html
Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали более 400 человек
Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 08.12.2025
Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали более 400 человек
Свыше 410 человек эвакуировали из горящего здания администрации в подмосковной Кашире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:23:00+03:00
2025-12-08T11:23:00+03:00
2025-12-08T11:23:00+03:00
происшествия
кашира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251207/pozhar-2060378482.html
кашира
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кашира
Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали более 400 человек
Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали 412 человек
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Свыше 410 человек эвакуировали из горящего здания администрации в подмосковной Кашире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, из-за возгорания в здании администрации эвакуировано 412 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате пожара нет. Борьбу с огнем ведут 24 человека и семь единиц техники.