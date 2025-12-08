Из горящего здания администрации в Кашире эвакуировали более 400 человек

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Свыше 410 человек эвакуировали из горящего здания администрации в подмосковной Кашире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, из-за возгорания в здании администрации эвакуировано 412 человек", - сказал собеседник агентства.