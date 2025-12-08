https://ria.ru/20251208/kashira-2060518097.html
В подмосковной Кашире загорелось здание администрации
В подмосковной Кашире загорелось здание администрации
В подмосковной Кашире загорелось здание администрации на 30 квадратах
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар возник в здании администрации подмосковной Каширы, возгорание удалось локализовать на площади порядка 30 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение на 3-м этаже в здании администрации подмосковной Каширы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 10.20 мск пожар локализовали на площади 30 квадратных метров.