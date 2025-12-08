Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке

Как уточняется в релизе, предварительно, пекарь одной из пекарен города Елизово в ходе работ по изготовлению хлебобулочных изделий в результате неосторожного обращения с тестораскаточной машиной "получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой верхней конечности в районе предплечья".