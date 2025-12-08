Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек – РИА Новости. Следственный комитет на Камчатке проводит процессуальную проверку по факту тяжелой производственной травмы, полученной работником пекарни, которому в результате несчастного случая ампутировало руку, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования 34-летнего мужчины при производстве работ", - проинформировало ведомство в Telegram-канале
Как уточняется в релизе, предварительно, пекарь одной из пекарен города Елизово в ходе работ по изготовлению хлебобулочных изделий в результате неосторожного обращения с тестораскаточной машиной "получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой верхней конечности в районе предплечья".
"По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - отмечается в сообщении.
