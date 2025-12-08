Рейтинг@Mail.ru
Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке - РИА Новости, 08.12.2025
06:29 08.12.2025
Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке
Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке
происшествия, россия, камчатский край, елизово
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизово
Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке

Следователи проверяют обстоятельства травматической ампутации руки пекарю

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек – РИА Новости. Следственный комитет на Камчатке проводит процессуальную проверку по факту тяжелой производственной травмы, полученной работником пекарни, которому в результате несчастного случая ампутировало руку, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования 34-летнего мужчины при производстве работ", - проинформировало ведомство в Telegram-канале
Как уточняется в релизе, предварительно, пекарь одной из пекарен города Елизово в ходе работ по изготовлению хлебобулочных изделий в результате неосторожного обращения с тестораскаточной машиной "получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой верхней конечности в районе предплечья".
"По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - отмечается в сообщении.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайЕлизово
 
 
