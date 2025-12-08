Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
15:50 08.12.2025
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"

Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град" и PHL-03

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град
© Фото : предоставлено «НПО «СПЛАВ»
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Армия Камбоджи в понедельник наносила удары по территории Таиланда из систем залпового огня БМ-21 "Град" и китайской PHL-03, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны Таиланда контр-адмирала Сурасана Конгсири.
Ранее портал Fresh News сообщал, что камбоджийская армия 8 декабря в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град".
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
Вчера, 15:27
"На основании (данных о - ред.) перемещении вооружения и их дальности, военные силы Камбоджи могли использовать (системы залпового огня - ред.) БМ-21 советского производства и ракеты системы залпового огня PHL-03 китайского производства, чтобы выпускать ракеты в сторону аэропорта... и больницы", - отмечает агентство со ссылкой на Конгсири.
Как заявил представитель ведомства, на основании разведывательных данных было установлено, что силы Камбоджи пытались "зафиксировать координаты" данных зданий. Согласно агентству, Конгсири добавил, что Камбоджа атаковала с воздуха военные объекты, в том числе склады с ракетами.
Ранее министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего 1 157 семей были эвакуированы. Согласно информации ведомства, местные власти активно помогают эвакуировать людей. Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в 4-5 километрах от границы с Таиландом.
Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра в понедельник сообщил о четырех погибших и девятерых пострадавших в ходе обстрелов в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что защита народа и территориальной целостности государства является главными задачами правительства, и призвал вооруженные силы, госучреждения и всех граждан объединиться ради "дела нации".
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
Вчера, 15:17
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайская газета "Кхаосот" сообщила, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря газета "Кхаосот" вновь сообщила, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
Вчера, 10:46
 
В миреКамбоджаТаиландКуала-ЛумпурF-16
 
 
