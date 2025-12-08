Рейтинг@Mail.ru
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060562128.html
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ
Камбоджийская армия в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщает портал... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:48:00+03:00
2025-12-08T13:48:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082451_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_0280e8052a28efdf1309efd7d795e2a7.jpg
https://ria.ru/20251208/peregovory-2060545574.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060490538.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060487247.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_959ed2073423d8effb096921d4584a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ

Fresh News: Камбоджа открыла огонь из «Града» в ответ на атаки Таиланда

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Камбоджийская армия в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщает портал Fresh News.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
12:54
"Согласно сообщениям с границы, тайские военные силы продолжают нападение на территорию Камбоджи. Камбоджийская армия, пользуясь правом на самооборону, в ответ нанесла удар из тяжёлых систем залпового огня БМ-21 в районе Ан Сес во второй половине дня 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении портала.
Район Ан-Сес располагается в приграничной провинции Прэахвихеа.
Ранее министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего 1 157 семей были эвакуированы. Согласно информации ведомства, местные власти активно помогают эвакуировать людей. Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в 4-5 километрах от границы с Таиландом.
Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра в понедельник сообщил о четырех погибших и девятерых пострадавших в ходе обстрелов в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что защита народа и территориальной целостности государства является главными задачами правительства, и призвал вооруженные силы, госучреждения и всех граждан объединиться ради "дела нации".
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
08:28
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайская газета "Кхаосот" сообщила, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря газета "Кхаосот" вновь сообщила, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
07:35
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала