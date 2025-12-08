Армия Камбоджи открыла огонь по тайским военным, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Камбоджийская армия в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град", Камбоджийская армия в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщает портал Fresh News.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.

"Согласно сообщениям с границы, тайские военные силы продолжают нападение на территорию Камбоджи. Камбоджийская армия, пользуясь правом на самооборону, в ответ нанесла удар из тяжёлых систем залпового огня БМ-21 в районе Ан Сес во второй половине дня 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении портала.

Район Ан-Сес располагается в приграничной провинции Прэахвихеа.

Ранее министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего 1 157 семей были эвакуированы. Согласно информации ведомства, местные власти активно помогают эвакуировать людей. Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в 4-5 километрах от границы с Таиландом.

Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра в понедельник сообщил о четырех погибших и девятерых пострадавших в ходе обстрелов в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что защита народа и территориальной целостности государства является главными задачами правительства, и призвал вооруженные силы, госучреждения и всех граждан объединиться ради "дела нации".

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайская газета "Кхаосот" сообщила, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря газета "Кхаосот" вновь сообщила, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истр ебит ели F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.