В Камбодже сообщили о четырех погибших мирных жителях
В Камбодже сообщили о четырех погибших мирных жителях - РИА Новости, 08.12.2025
В Камбодже сообщили о четырех погибших мирных жителях
Четыре мирных жителя Камбоджи погибли, девять ранены в ходе обострившегося конфликта с Таиландом, сообщил камбоджийский министр информации Нет Пхеактра. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя Камбоджи погибли, девять ранены в ходе обострившегося конфликта с Таиландом, сообщил камбоджийский министр информации Нет Пхеактра.
Ранее камбоджийские власти сообщали о трех пострадавших в ходе столкновений гражданах.
"Первичные данные из провинций Оддармеантьей и Прэахвихеа показывают, что четыре невинных гражданина Камбоджи
убиты и девять ранены, а десятки тысяч людей покинули свои дома", - написал Пхеактра на странице в Facebook*.
Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда
начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего 1157 семей были эвакуированы. Согласно информации ведомства, местные власти активно помогают эвакуировать людей.
Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в 4-5 километрах от границы с Таиландом.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.