© AP Photo / Heng Sinith Камбоджийские военные на границе с Таиландом

В Камбодже сообщили о четырех погибших мирных жителях

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя Камбоджи погибли, девять ранены в ходе обострившегося конфликта с Таиландом, сообщил камбоджийский министр информации Нет Пхеактра.

Ранее камбоджийские власти сообщали о трех пострадавших в ходе столкновений гражданах.

"Первичные данные из провинций Оддармеантьей и Прэахвихеа показывают, что четыре невинных гражданина Камбоджи убиты и девять ранены, а десятки тысяч людей покинули свои дома", - написал Пхеактра на странице в Facebook*.

Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего 1157 семей были эвакуированы. Согласно информации ведомства, местные власти активно помогают эвакуировать людей.

Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в 4-5 километрах от границы с Таиландом.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.